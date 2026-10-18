A felső lécet súrolta a 11-es – a Kisvárda–Fradi meccs legjobb képei

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–FERENCVÁROSI TC 1–1 (1–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2971 néző. Vezette: Bogár Gergő (Buzás Balázs, Aradi József)

KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Lippai T., Serberic, Soltész D. – Bíró B., Melnik, Youga, Babják (Körmendi, 57.; Mbock 89.) – Novothny (Mesanovic, a szünetben), Herc (T. Balogun, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila

FTC: Radnóti – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, O'Dowda – Maiga (Nagy Á., 88.) – Arzani (Cadu, 83.), Corbu, Zachariassen, Levi (Birmancsevics, 66.) – Lisztes (Yusuf, a szünetben). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Melnik (32.), ill. O'Dowda (75.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!