Nemzeti Sportrádió

A felső lécet súrolta a 11-es – a Kisvárda–Fradi meccs legjobb képei

2026.10.18. 21:24
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Novothny Soma a lécre lőtte a 11-est (Fotó: Czinege Melinda)
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NB I Kisvárda képgaléria Ferencváros
A Kisvárda rögtön a meccs elején kihagyott egy 11-est a Ferencváros elleni bajnokin, és bár később megszerezte a vezetést, végül be kellett érnie 1–1-es döntetlennel. Tekintse meg a meccs legjobb képeit galériánkban!

 

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–FERENCVÁROSI TC 1–1 (1–0)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2971 néző. Vezette: Bogár Gergő (Buzás Balázs, Aradi József)
KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Lippai T., Serberic, Soltész D. – Bíró B., Melnik, Youga, Babják (Körmendi, 57.; Mbock 89.) – Novothny (Mesanovic, a szünetben), Herc (T. Balogun, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila
FTC: Radnóti – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, O'Dowda – Maiga (Nagy Á., 88.) – Arzani (Cadu, 83.), Corbu, Zachariassen, Levi (Birmancsevics, 66.) – Lisztes (Yusuf, a szünetben). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Melnik (32.), ill. O'Dowda (75.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

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fotó 2026.10.18.

Szemkápráztató kisvárdai naplemente és szomorkodó ferencvárosiak – a Kisvárda–FTC bajnoki legjobb képei (Fotók: Czinege Melinda)

 

NB I Kisvárda képgaléria Ferencváros
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