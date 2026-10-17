Bernal kiállításáig volt pariban a Betis, eseménydús meccsen gyűjtötte be a pontokat a Barcelona

Noha kifejezetten jól kezdte az idényt a Betis – amely már a Real Madridot is két vállra fektette a szezon során –, intő jel volt a meccs előtt, hogy Manuel Pellegrini mérlege kifejezetten rossz a katalán gigász ellen, s 40 meccsen mindössze ötször tudta legyőzni a címvédőt.

Hansi Flick együttese gyakorlatilag az első valamire való helyzetéből megszerezte a vezetést, Lamine Yamal egy Koundétól kapott labdával indult meg, egy finom csellel lerázta a védőjét, majd a 16-os sarka mellől, ballal tekert a jobb felsőbe – parádés gól! A Betis válaszára a félidő derekáig kellett várni: egy bal oldali szöglet (amelyet mindenki elengedett) után Fornals emelte vissza a labdát a jobb szélről az ötösön belülre, ahonnan Valentín Gómez bólintott a kapuba.

A Valencia játékába Javier Aguirre életet lehelt, de a Bilbao ellen ez csak gól nélküli döntetlenre volt elég A játéknap utolsó mérkőzésén a Valencia (amely a válogatott szünet során a távozó Carlos Corberán helyére nevezte ki a vb-n még a mexikói válogatottat dirigáló Javier Aguirrét) a labdabirtoklást ugyan átengedte az Athletic Bilbaónak, de a kapura jóval veszélyesebb volt, s csupán a baszkok kapuját védő Unai Simónnak, valamint a Paredes, Laporte belső védő párosnak köszönhető, hogy a Mestalla közönsége nem ünnepelhetett győzelmet. A másik oldalon persze az Athleticnek is megvoltak a lehetőségei, de hol Dimitrievszki volt a helyén, ha pedig az északmacedón kapus verve volt, a belső védő César Tárrega tisztázott a kapu torkában – többször is. A végeredmény 0–0 lett, amivel egyik fél sem lehet igazán elégedett, de a még mindig kiesőhelyen veszteglő „denevérek” játéka (különösen a katasztrofális szezonrajt függvényében) bizakodásra ad okot a valenciai drukkereknek. 0–0

A félidő hajrája drámai forgatókönyvet hozott: előbb Rodri hozta ismét előnybe a katalánokat egy fejessel, majd jött Giovani Lo Celso, és 24 méterről, kapásból lőtt bődületesen nagy gólt a bal felsőbe. Az egész stadion ünnepelt, de jött a VAR, és visszavonta a találatot arra hivatkozva, hogy egy Betis játékos 20 másodperccel korábban a felkarjával ért a labdába. A szünetben tehát maradt a Barca-vezetés, és az is eldőlt, hogy a következő napokban (Javier Tebas La Liga-elnök legnagyobb bánatára) ismét a játékvezetőkről fognak beszélni Spanyolországban, a döntés jogosságától függetlenül.

A fordulás után is fergeteges küzdelmet láthattunk, a játékrész elején Gabriel Jesus két góljából egyet adott meg a VAR, majd percekkel később Abde Ezzalzuli egy gyors ellentámadás végén 16 méterről szépített. A Betis támadósora még a gólt ünnepelte, amikor a félpályán már egy tömegjelenet alakult ki a hazai kapus, Álvaro Valles „jóvoltából”. Az általános lökdösődés közepette Lamine Yamal nekirontott Facundo Bernalnak, aki enyhén megkoccantotta a világbajnok tini homlokát, Yamal pedig (minő meglepetés!) teátrálisan össze is esett. A játékvezető Bernalt kiállította a fejelésért, Yamal pedig sárga lappal tudta le az incidenst.

A kiállítás megtörte az egyenlítésért rohanó Betis lendületét, s innen már csak a Barcelona akarata érvényesült. A 62. percben egy szabadrúgás után Eric García döntötte el közelről a lényegi kérdéseket, majd a hajrában Dani Olmo átlövése is beakadt – eseménydús, s a semleges néző szempontjából élvezetes meccset nyert meg a Barcelona, amelyre a Bajnokok Ligájában a címvédő Paris Saint-Germain, majd a következő hétvégén a Real Madrid elleni el Clásico vár. 2–5

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SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ – szombati mérkőzés

Real Betis–FC Barcelona 2–5 (V. Gómez 27., Ezzalzuli 53., ill. Yamal 10., Rodri 41., G. Jesus 51., E. García 62., Olmo 81.)

Kiállítva: F. Bernal (Betis, 54.)

Valencia–Athletic Bilbao 0–0

Korábban játszották

Espanyol–Atlético Madrid 0–1 (Baena 89.)

Villarreal–Elche 0–0

Vasárnap játsszák

14.00: Osasuna–Racing Santander (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Málaga–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Deportivo–Levante 1–1 (Nsongo 63., ill. Requena 82.)