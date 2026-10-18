Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi NB I: Rosta 11 gólt dobott, a Szeged 11-gyel győzött

P. K.P. K.
2026.10.18. 19:38
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Rosta Miklós (45) volt a mezőny legeredményesebb játékosa a NEKA ellen (Fotó: Török Attila, archív)
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férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged Rosta Miklós NEKA
A férfi kézilabda NB I 6. fordulójában vasárnap egy meccset rendeztek, a Szeged a NEKA-hoz látogatott.

 

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Szeged csütörtökön hat góllal kikapott a Porto vendégeként, de ez a vereség a NEKA elleni vasárnapi idegenbeli bajnokin már nem éreztette a hatását. A Szeged ugyanis egy 5–0-s rohammal kezdett, ami után ugyan kapott egy gólt, ám a 6. percben már 1–6 állt az eredményjelzőn, majd nem sokkal később kilenccel vezetett a Szeged (14–5), és ez a különbség egy ideig állandósult is.

A Szeged 20–11-es előnynél azonban megtorpant, és miután a szünetig két percen belül egymás után négy gólt kapott, egy félidő elteltével 20–15-re vezetett, köszönhetően a hat lövésből hat gólt szerző Rosta Miklós és a négy kísérletből négyszer eredményes Szilágyi Benjámin remeklésének.  

A második félidőben a 40. perc után törte meg végleg a hazaiak ellenállását a Szeged, a 45. percben már 30–20-ra ment a vendégcsapat, amely most már tartani tudta, sőt növelte is a tízgólos különbséget, és 40–29-re nyert. Rosta 11, Szilágyi 10 góllal zárt.

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
NEKA–OTP Bank-Pick Szeged 29–40 (15–20 )
Ld: Vári 4, Bugyáki 4, ill. Rosta 11, Szilágyi 10

 

 

 

férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged Rosta Miklós NEKA
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