Férfi kézi NB I: Rosta 11 gólt dobott, a Szeged 11-gyel győzött

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Szeged csütörtökön hat góllal kikapott a Porto vendégeként, de ez a vereség a NEKA elleni vasárnapi idegenbeli bajnokin már nem éreztette a hatását. A Szeged ugyanis egy 5–0-s rohammal kezdett, ami után ugyan kapott egy gólt, ám a 6. percben már 1–6 állt az eredményjelzőn, majd nem sokkal később kilenccel vezetett a Szeged (14–5), és ez a különbség egy ideig állandósult is.

A Szeged 20–11-es előnynél azonban megtorpant, és miután a szünetig két percen belül egymás után négy gólt kapott, egy félidő elteltével 20–15-re vezetett, köszönhetően a hat lövésből hat gólt szerző Rosta Miklós és a négy kísérletből négyszer eredményes Szilágyi Benjámin remeklésének.

A második félidőben a 40. perc után törte meg végleg a hazaiak ellenállását a Szeged, a 45. percben már 30–20-ra ment a vendégcsapat, amely most már tartani tudta, sőt növelte is a tízgólos különbséget, és 40–29-re nyert. Rosta 11, Szilágyi 10 góllal zárt.

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

NEKA–OTP Bank-Pick Szeged 29–40 (15–20 )

Ld: Vári 4, Bugyáki 4, ill. Rosta 11, Szilágyi 10