Egy megmaradt a Milan háromgólos előnyéből, a piros-feketék legyőzték az Atalantát

A Milan Salzburgban aratott szép 4–0-s sikert az Európa-ligában, ráadásul Ruben Amorim vezetőedzőnek még arra is lehetősége nyílt, hogy pihentesse legnagyobb ászait a tartományi derbire. Az Atalanta a Pafosz elleni Konferencialiga-győzelemmel hangolt a meccsre, így mindkét fél jó előjelekkel várhatta az összecsapást.

Már a 13. percben rezdült a bergamóiak hálója: Goncalo Ramos passzából Christian Pulisic talált a kapuba, de a hazai közönség legnagyobb bánatára Daniele Chiffi érvénytelenítette a találatot. Nem sokkal később azonban már közmegelégedésre fújt a sípjába, amikor kezezés miatt tizenegyest adott a piros-feketéknek. A büntetőnek Goncalo Ramos futott neki, és már-már az arcátlanság határát súroló magabiztossággal emelt a kapu bal oldalába. A továbbiakban sem nagyon volt kétség afelől, melyik csapat élesebb: a 43. percben Diego Moreira passzolt Adrien Rabiot-hoz, a világbajnok francia középpályás egy finom csel után magától értetődő természetességgel lőtte ki a jobb alsót.

Szinte rögtön a szünet után Rabiot Samuel Chukwuezét hozta helyzetbe, de utóbbi nagyjából egy méterrel a kapu mellé tekert – az eset után a nigériai dührohama is mutatta, mennyire motiváltak a házigazdák, akik a második félidő elején többször is megtornáztatták Marco Carnesecchit. Az 57. percben már ő sem segíthetett: egy bal oldali szögletet Rabiot fejelt tovább, pont az öt és feles sarkánál helyezkedő Mario Gila elé, aki a kapuba stukkolt. Tíz perccel később aztán Gianluca Gaetano lövésével – Nicola Zalewski volt a „feladó” – megteremtette az esetleges izgalmas hajrá lehetőségét az Atalanta. És lőn: a 82. percben Raoul Bellanova száguldott el a jobb szélen, centerezését Nikola Krsztovics szép átvétel után küldte a hálóba – már csak egy gól hiányzott a vendégeknek a pontszerzéshez.. A folytatásban Mike Maignannak és Carnesecchinek is akadt dolga – a hosszabbítás ötödik percében utóbbi védett ziccert –, de az eredményen már egyik félnek sem sikerült változtatnia. 3–2

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

Milan–Atalanta 3–2 (G. Ramos 24. – 11-esből, Rabiot 43., Gila 57., ill. Gaetano 67., Krsztovics 82.)

Korábban

Udinese–Lecce 0–3 (K. Gaspar 12., N'Dri 33., Siebert 86.)

Fiorentina–Como 1–3 (Pongracic 42., ill. Liberali 32., N. Paz 36., Duvikasz 56.)

Később

20.40: Juventus–Lazio

Pénteken játszották

Frosinone–Sassuolo 4–2 (Calo 9., Raimondo 26., 30., 57., ill. Berardi 15., Thorstvedt 37.)

Szombaton játszották

Venezia–Napoli 1–0 (A. Adams 49.)

Bologna–Internazionale 1–3 (Pobega 10., ill. M. Thuram 44., Carlos Augusto 69., Bonny 83.)

Roma–Genoa 2–0 (Castro 50., Lulli 68.)

Hétfőn játsszák

18.30: Monza–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Parma–Torino (Tv: Arena4)