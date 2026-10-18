Nemzeti Sportrádió

Vívás: mindkét párbajtőrcsapat ötödik a casablancai világkupaversenyen

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.10.18. 20:32
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Kun Anna (balra) és Büki Lili is tagja volt a casablancai világkupaversenyen 5. helyezést elérő magyar női csapatnak (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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vívás párbajtőr párbajtőr csapat Vk
Egy-egy vereség, mellette négy-négy győzelem, de mert azt az egy-egy vereséget mindkét párbajtőrcsapatunk a negyeddöntőben szenvedte el, a casablancai világkupa-viadal mindkét négyes az ötödik helyen zárta.

 

 

Három egytusos győzelmet aratott az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű négyes a párbajtőrözők casablancai világkupa-viadalának csapatversenyében, s ez mindenképpen azt mutatja, kezd helyreállni a világ rendje olimpiai bajnokaink körül, s az, hogy három erős vetélytársat, Japánt, Hollandiát és Izraelt győzték le a végjátékban, szintén erre enged következtetni – más kérdés, hogy párizsi aranyérmeseink az oroszok elleni negyeddöntőt elveszítették, így hiába nyerték meg a másik négy meccsüket, végül az ötödik helyen végeztek. 

Akárcsak az Európa-bajnoki ezüstérmes női párbajtőrcsapatunk, amely a júniusihoz képest egy helyen változott: Jász-Borsody Emma helyett a visszatérő Kun Anna kapott bizalmat, s akárcsak szombaton az egyéniben (ott nyolcadik lett), itt is helytállt, ahogy mellette a társak is (nagyon is). Akárcsak a férficsapat, a női is egyetlen vereséget szedett össze a nap folyamán, s ugyanúgy a negyeddöntőben (csak az amerikaiaktól), vagyis Muhariék is az ötödik helyen zártak. 

VÍVÁS
VILÁGKUPAVERSENY, CASABLANCA
Párbajtőr. Csapat. 
Férfiak. 
A 16 közé jutásért: Magyarország–Nagy-Britannia 45:29 (Siklósi +16, Andrásfi +2, Nagy D. 0, Koch –2). 
Nyolcaddöntő: Magyarország–Japán 30:29 (Siklósi +2, Koch +2, Andrásfi –3). 
Negyeddöntő: Oroszország–Magyarország 45:38 (Andrásfi +3, Siklósi –3, Koch –7). 
Az 5–8. helyért: Magyarország–Hollandia 32:31 (Andrásfi +2, Siklósi 0, Nagy D. 0, Koch –1). 
Az 5. helyért: Magyarország–Izrael 36:35 (Andrásfi +3, Siklósi 0, Koch –2)
Nők. 
A 16 közé jutásért: Magyarország–Brazília 45:29 (Muhari +7, Nagy B. +6, Kun +2, Büki +1). 
Nyolcaddöntő: Magyarország–Hongkong 45:26 (Nagy B. +8, Muhari +7, Kun +4). 
Negyeddöntő: Egyesült Államok–Magyarország 45:40 (Muhari +3, Büki +1, Kun 0, Nagy B. –9). 
Az 5–8. helyért: Magyarország–Románia 40:34 (Kun +5, Büki +5, Nagy B. +2, Muhari –6). 
Az 5. helyért: Magyarország–Franciaország 42:35 (Büki +6, Nagy B. +1, Kun 0)

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A szezon első világkupaversenyén ott folytatták, ahol a hongkongi világbajnokságon zárták az előző évet. A férfiak négyese a negyedik helyen zárt.

 

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