Vívás: mindkét párbajtőrcsapat ötödik a casablancai világkupaversenyen

Három egytusos győzelmet aratott az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű négyes a párbajtőrözők casablancai világkupa-viadalának csapatversenyében, s ez mindenképpen azt mutatja, kezd helyreállni a világ rendje olimpiai bajnokaink körül, s az, hogy három erős vetélytársat, Japánt, Hollandiát és Izraelt győzték le a végjátékban, szintén erre enged következtetni – más kérdés, hogy párizsi aranyérmeseink az oroszok elleni negyeddöntőt elveszítették, így hiába nyerték meg a másik négy meccsüket, végül az ötödik helyen végeztek.

Akárcsak az Európa-bajnoki ezüstérmes női párbajtőrcsapatunk, amely a júniusihoz képest egy helyen változott: Jász-Borsody Emma helyett a visszatérő Kun Anna kapott bizalmat, s akárcsak szombaton az egyéniben (ott nyolcadik lett), itt is helytállt, ahogy mellette a társak is (nagyon is). Akárcsak a férficsapat, a női is egyetlen vereséget szedett össze a nap folyamán, s ugyanúgy a negyeddöntőben (csak az amerikaiaktól), vagyis Muhariék is az ötödik helyen zártak.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, CASABLANCA

Párbajtőr. Csapat.

Férfiak.

A 16 közé jutásért: Magyarország–Nagy-Britannia 45:29 (Siklósi +16, Andrásfi +2, Nagy D. 0, Koch –2).

Nyolcaddöntő: Magyarország–Japán 30:29 (Siklósi +2, Koch +2, Andrásfi –3).

Negyeddöntő: Oroszország–Magyarország 45:38 (Andrásfi +3, Siklósi –3, Koch –7).

Az 5–8. helyért: Magyarország–Hollandia 32:31 (Andrásfi +2, Siklósi 0, Nagy D. 0, Koch –1).

Az 5. helyért: Magyarország–Izrael 36:35 (Andrásfi +3, Siklósi 0, Koch –2)

Nők.

A 16 közé jutásért: Magyarország–Brazília 45:29 (Muhari +7, Nagy B. +6, Kun +2, Büki +1).

Nyolcaddöntő: Magyarország–Hongkong 45:26 (Nagy B. +8, Muhari +7, Kun +4).

Negyeddöntő: Egyesült Államok–Magyarország 45:40 (Muhari +3, Büki +1, Kun 0, Nagy B. –9).

Az 5–8. helyért: Magyarország–Románia 40:34 (Kun +5, Büki +5, Nagy B. +2, Muhari –6).

Az 5. helyért: Magyarország–Franciaország 42:35 (Büki +6, Nagy B. +1, Kun 0)