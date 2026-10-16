Nemzeti Sportrádió

Egy kipattanó itt, egy potya gól ott – nem bírt egymással a Deportivo és a Levante

M. B.M. B.
2026.10.16. 23:02
Fotó: Getty Images
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Deportivo La Coruna Levante La Liga
Nem született döntés a Deportivo és a Levante mérkőzésén a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 9. fordulójában.

A gól nélküli első félidő után már mozgalmasabb második játékrészt láthatott a Riazor közönsége, s a Deportivo egy szerencsés kipattanót követően meg is szerezte a vezetést Bil Nsongo révén. A Levante válasza a 82. percben érkezett, amikor Daniel Requena rövid sarokra érkező lövését a Leo Román kapus csúnyán belepkézte. A végjátékban a Depornak akadt még egy meccslabdája, de hiába tudták magasan elvenni a labdát a vendégektől, Asp Jensen ziccerben csak a keresztlécet találta el – maradt a döntetlen, amely a játék képét tekintve igazságosnak mondható. 1–1

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
Deportivo–Levante 1–1 (Nsongo 63., ill. Requena 82.)

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16.15: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: Osasuna–Racing Santander (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Málaga–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák
21.00: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

 

 

 

Deportivo La Coruna Levante La Liga
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