Egy kipattanó itt, egy potya gól ott – nem bírt egymással a Deportivo és a Levante

A gól nélküli első félidő után már mozgalmasabb második játékrészt láthatott a Riazor közönsége, s a Deportivo egy szerencsés kipattanót követően meg is szerezte a vezetést Bil Nsongo révén. A Levante válasza a 82. percben érkezett, amikor Daniel Requena rövid sarokra érkező lövését a Leo Román kapus csúnyán belepkézte. A végjátékban a Depornak akadt még egy meccslabdája, de hiába tudták magasan elvenni a labdát a vendégektől, Asp Jensen ziccerben csak a keresztlécet találta el – maradt a döntetlen, amely a játék képét tekintve igazságosnak mondható. 1–1



SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

Deportivo–Levante 1–1 (Nsongo 63., ill. Requena 82.)

Szombaton játsszák

14.00: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Osasuna–Racing Santander (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Málaga–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)