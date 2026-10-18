Európai kézilabdaligák: Máthé Dominik nyolc gólt szerzett

Afentáler Sára öt, Varga Emőke egy góllal, Janurik Kinga pedig hat védéssel és egy találattal járult hozzá a Corona Brasov 37–25-ös győzelméhez a CSM Targu Mures otthonában a román élvonalban. A hét folyamán edzőváltás történt Brassóban, Bent Dahl vezetőedzőnek és Bo Rudgaard másodedzőnek – korábban előbbi Siófokon, utóbbi Szombathelyen dolgozott – távoznia kellett. A marosvásárhelyieknél Grosch Vivien háromszor, Tóth Krisztina kétszer talált a hálóba.

Pődör Rebeka hat góljával a SCM Universitatea Craiova hazai pályán 35–29-re nyert a nagybányai CS Minaur Baia Mare ellen.

Ilic Zoran négy, Szita Zoltán két góllal járult hozzá az Orlen Wisla Plock 37–30-as sikeréhez a PGE Wybrzeze Gdansk ellen a lengyel férfibajnokságban. Fazekas Gergő ezúttal nem talált a hálóba.

Máthé Dominik a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc góllal segítette 42–26-os győzelemhez az Európa-kupa-címvédő GRK Ohridot a Multi Esens otthonában az északmacedón bajnokságban.

Nagy Ádám négy gólt lőtt a Pays d'Aix Université Clubban, amely 34–33-as vereséggel távozott a Chambéry Savoie Mont Blanc HB otthonából a francia élvonalban.

Ludmán Marcell kétszer volt eredményes a Frigoríficos del Morrazóban, amely otthon 37–28-ra kikapott a címvédő Barcelonától a spanyol bajnokságban.