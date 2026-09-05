Supermoto-vb: német siker S1GP-ben, magyar ötödik és hatodik hely S4-ben Visontán

A királykategóriában a Ducatival versenyző német motoros mögött a cseh Milan Sitniansky (Honda) ért célba másodikként, a dobogó alsó fokára pedig az olasz Elia Sammartin (Honda) állhatott fel.

A délelőtt folyamán több szakaszban kisebb esőzés, valamint végig felhős égbolt várta a versenyzőket és a nézőket a visontai pályán, ahol ennek ellenére komolyabb probléma nélkül tudták lebonyolítani a szabadedzéseket mind a négy kategóriában. Ami a magyar indulókat illeti, az S1GP-ben Surányi Balázs a 14. helyen zárt a 22 fős mezőnyben, S4-ben Kardos Gergely előbb kilencedik, majd harmadik volt, Kovács Zoltán először a 12., később a hetedik pozícióban végzett. Az SM Juniorban Turi Noel kilencedik, valamint tizedik volt, míg az S2-ben – amelyben nincs magyar induló – mindkét szabadedzést a svájci Nathan Terraneo nyerte.

Délután aztán először az S4-esek időmérő edzését rendezték meg, mégpedig nedves aszfalton, a kvalifikációt megelőző húsz-harminc percben ugyanis ismét eleredt az eső. Kardos a folyamatosan száradó pályán a nyolcadik, Kovács pedig a 11. rajthelyet szerezte meg. A pole pozíció a spanyol Francisco Gomez Requenáé lett.

Ezután következett a királykategória, az S1GP időmérője, amelynek első szakaszában Surányi búcsúzni kényszerült a további küzdelemtől és a 15. rajthelyet szerezte meg. A leggyorsabb köridőt a francia Steve Bonnal érte el a kvalifikáció harmadik részében, amelyben a második etap első három helyezettje vett csak részt. A francia motoros mögött a spanyol Julen Avila Cortes végzett a második, Schmidt pedig – meglepetésre – csak a harmadik pozícióban. Az SM Juniorban a sípcsonttörésből lábadozó és az összetettben élen álló Bereczki Dávid távollétében a romániai Szabó Márk érte el a leggyorsabb kört a Black Star Speedwayen, Turi pedig a kilencedik rajthelyet kaparintotta meg. Az S2-esek között Terraneo az időmérőn is utolérhetetlen volt, így övé lett a pole pozíció.

Késő délután került sor az S4-es géposztály első futamára, amelyen Kardos nagyszerűen zárkózott fel a táv feléig, amikor már negyedik volt, végül azonban meg kellett elégednie az ötödik hellyel, a hajrában ugyanis veszített egy pozíciót. Nála is többet javított viszont Kovács, aki a 11. helyről startolva hatodikként ért célba. Győzött az olasz Alessandro Ciaretta.

Az S1GP hétvégi első versenye már késő délután kezdődött és Schmidt a rajt után nagyon határozottan vágott be az előtte száguldók mellé, akiket meg is előzött és azonnal az élre állt. A folytatásban a német kiválóságot egyáltalán nem tudták megszorongatni az üldözők, így Schmidt rendkívül magabiztos sikert aratott. Surányi a 17. pozícióban zárta a viadalt.

A szombati programot kaszkadőr- és driftbemutató, valamint motoros felvonulás zárta Visontán, ahol aztán a vállalkozó kedvű nézők bérgokarttal végig is hajthattak a pálya aszfaltozott részén, amelyen az S4-es motorosok versenyeztek.

Vasárnap a reggeli bemelegítések után minden kategóriában futamokat rendeznek, a délutáni fő programok előtt pedig Besenyei Péter műrepülő-világbajnok tart légibemutatót a pálya felett.