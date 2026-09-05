A BVSC és a Kaposvár is elődöntős a férfi vízilabda MK-ban

A zuglóiak pénteki sikerüket követően hazai pályán is felülmúlták az OSC-t, míg a Kaposvár az idegenben elért kétgólos győzelme után, saját közönsége előtt ugyan kikapott, de csak egy góllal, így megnyerte a Szolnoki Dózsa elleni párharcot.

A Vasas jószerivel az első meccsen eldöntötte a továbbjutás kérdését a Szeged ellen, mivel kilenc találattal bizonyult jobbnak az ellenfelénél. A visszavágót vasárnap rendezik.

VÍZILABDA

Benu Magyar Kupa, férfiak

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

VasasPlaket–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 16–7 (4–0, 2–0, 5–3, 5–4)

Visszavágó

BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC 18–13 (5–2, 4–3, 4–4, 5–4)

Továbbjutott: BVSC, 33–26-os összesítéssel.

Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa 14–15 (4–3, 4–5, 2–5, 4–2)

Továbbjutott: Kaposvár, 31–30-as összesítéssel.

Később

19.30: FTC-Telekom–Endo Plus Service-Honvéd, Komjádi uszoda