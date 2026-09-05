Nemzeti Sportrádió

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NB I: Paks–DVSC 1–2

A BVSC és a Kaposvár is elődöntős a férfi vízilabda MK-ban

2026.09.05. 19:10
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Csacsovszky Erik három góllal vette ki a részét a BVSC győzelméből (Fotó: Balogh László, archív)
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FTC Vasas Honvéd Szeged férfi vízilabda Magyar Kupa
A férfi vízilabda Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján a BVSC ismét felülmúlta az OSC-t, így kettős győzelemmel bejutott a négy közé. A Kaposvár összesítésben egyetlen góllal volt jobb a Szolnoknál.

A zuglóiak pénteki sikerüket követően hazai pályán is felülmúlták az OSC-t, míg a Kaposvár az idegenben elért kétgólos győzelme után, saját közönsége előtt ugyan kikapott, de csak egy góllal, így megnyerte a Szolnoki Dózsa elleni párharcot.

A Vasas jószerivel az első meccsen eldöntötte a továbbjutás kérdését a Szeged ellen, mivel kilenc találattal bizonyult jobbnak az ellenfelénél. A visszavágót vasárnap rendezik.

VÍZILABDA
Benu Magyar Kupa, férfiak
Negyeddöntő, 1. mérkőzés
VasasPlaket–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 16–7 (4–0, 2–0, 5–3, 5–4)

Visszavágó
BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC 18–13 (5–2, 4–3, 4–4, 5–4)
Továbbjutott: BVSC, 33–26-os összesítéssel.
Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa 14–15 (4–3, 4–5, 2–5, 4–2)
Továbbjutott: Kaposvár, 31–30-as összesítéssel.
Később
19.30: FTC-Telekom–Endo Plus Service-Honvéd, Komjádi uszoda

 

FTC Vasas Honvéd Szeged férfi vízilabda Magyar Kupa
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