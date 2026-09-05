Lucz, Paragi, Tótka és Juhász nyert 200 méter egyesben a kajak-kenu ob-n

Az újpesti Lucz – a szám múlt heti, világbajnoki ezüstérmese – klubtársával, Magyar Emma Lilivel párosban is a dobogó tetejére állhatott. A K-1 200 méter utolsó olimpiai bajnoka, Tótka mögött két világbajnok, Birkás Balázs és Csizmadia Kolos lett a második, illetve harmadik. A paksi Juhász ötödik elsőségét ünnepelhette, miután csütörtökön, 1000 méteren párosban és négyesben, pénteken 500-on pedig egyesben és párosban bizonyult a legjobbnak.

A leghosszabb távon a kajakosoknál Erdélyi Tamás és Rendessy Eszter, a kenusoknál pedig a múlt heti, poznani világbajnokságon aranyérmes Adolf Balázs, valamint Zagyvai Borbála lett a magyar bajnok.

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZOLNOK

200 m

Férfiak

K-1

1. Tótka Sándor (UTE) 35.717 mp

2. Birkás Balázs (Vasas SC-ARC-S Group) 36.289

3. Csizmadia Kolos (MVM Szegedi VSE) 36.411

K-2

1. Balogh Gergely, Birkás (Vasas SC-ARC-S Group) 33.481 mp

2. Domoszlai Attila, Tótka (UTE) 33.635

3. Keller Gergő Zoltán, Szabó Levente (MVM Szegedi VSE) 33.701

K-4

1. Kovács Katalin Akadémia (Kurucz Levente, Fodor Bence, Panyik Zsombor, Kozma Barnabás) 30.811 mp

2. Vasas SC-ARC-S Group 31.161

3. MVM Szegedi VSE 31.181

C-1

1. Juhász István (Atomerőmű SE) 40.648 mp

2. Barna Dávid Zsombor (MVM Szegedi VSE) 41.148

3. Hodován Dávid (Atomerőmű SE) 41.340

C-2

1. Hajdu Jonatán, Slihoczki Ádám (DKSE Dunaújváros) 37.835 mp

2. Molnár Csanád, Barna (MVM Szegedi VSE) 38.051

3. Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász (UTE) 38.257

C-4

1. MVM Szegedi Vízisport SE (Molnár Ádám István, Barna, Molnár Cs., Molnár Lukács Ivo) 35.579 mp

2. UTE 36.567

3. Atomerőmű SE 37.055

Nők

K-1

1. Lucz Anna (UTE) 42.095 mp

2. Gazsó Alida Dóra (Budapesti Honvéd SE) 43.479

3. Decsi Dorina (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 43.487

K-2

1. Magyar Emma Lili, Lucz (UTE) 38.631 mp

2. Tölgyesi Flóra, Gazsó (Budapesti Honvéd SE) 39.493

3. Decsi, Csikós Zsóka (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 39.771

K-4

1. Budapesti Honvéd SE/Patent Győr (Holló Hanna Havadi, Gombás Alíz, Hollós Emma, Petrik Abigél) 39.652 mp

2. UTE 39.652

3. Lágymányosi Spari Vízisport/MTK 41.300

C-1

1. Paragi Petra (MVM Szegedi VSE) 46.026 mp

2. Opavszky Réka (UTE) 46.636

3. Horányi Dóra (UTE) 46.696

C-2

1. Opavszky, Horányi 44.990 mp

2. Kiss Ágnes, Nagy Bianka (MVM Szegedi VSE) 45.132

3. Győre Panna, Paragi (MTK, MVM Szegedi VSE) 47.318

5000 m

Férfiak

K-1

1. Erdélyi Tamás (Patent Győr) 20:41.546 p

2. Noé Bálint (Ferencváros) 20:43.028

3. Kolozsvári Brúnó (Patent Győr) 20:46.062

C-1

1. Adolf Balázs (Ferencváros) 23:05.349 p

2. Pluzsik Mihály (Lágymányosi Spari Vízisport) 23:17.585

3. Marenec-Dózsa Zsombor (MVM Szegedi VSE) 23:50.657

Nők

K-1

1. Rendessy Eszter (UTE) 22:55.837 p

2. Sinkó Panna (Gödi Sportegyesület) 22:57.543

3. Csépe Panna (TFSE) 23:01.431

C-1

1. Zagyvai Borbála (Kovács Katalin Akadémia) 27:54.228 p

2. Kisbán Zsófia (Lágymányosi Spari Vízisport) 28:17.266

3. Matkovics Lili Sára (KSI) 29:00.838

