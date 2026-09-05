Lucz, Paragi, Tótka és Juhász nyert 200 méter egyesben a kajak-kenu ob-n

Az újpesti Lucz – a szám múlt heti, világbajnoki ezüstérmese – klubtársával, Magyar Emma Lilivel párosban is a dobogó tetejére állhatott. A K-1 200 méter utolsó olimpiai bajnoka, Tótka mögött két világbajnok, Birkás Balázs és Csizmadia Kolos lett a második, illetve harmadik. A paksi Juhász ötödik elsőségét ünnepelhette, miután csütörtökön, 1000 méteren párosban és négyesben, pénteken 500-on pedig egyesben és párosban bizonyult a legjobbnak.
A leghosszabb távon a kajakosoknál Erdélyi Tamás és Rendessy Eszter, a kenusoknál pedig a múlt heti, poznani világbajnokságon aranyérmes Adolf Balázs, valamint Zagyvai Borbála lett a magyar bajnok.
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZOLNOK
200 m
Férfiak
K-1
1. Tótka Sándor (UTE) 35.717 mp
2. Birkás Balázs (Vasas SC-ARC-S Group) 36.289
3. Csizmadia Kolos (MVM Szegedi VSE) 36.411
K-2
1. Balogh Gergely, Birkás (Vasas SC-ARC-S Group) 33.481 mp
2. Domoszlai Attila, Tótka (UTE) 33.635
3. Keller Gergő Zoltán, Szabó Levente (MVM Szegedi VSE) 33.701
K-4
1. Kovács Katalin Akadémia (Kurucz Levente, Fodor Bence, Panyik Zsombor, Kozma Barnabás) 30.811 mp
2. Vasas SC-ARC-S Group 31.161
3. MVM Szegedi VSE 31.181
C-1
1. Juhász István (Atomerőmű SE) 40.648 mp
2. Barna Dávid Zsombor (MVM Szegedi VSE) 41.148
3. Hodován Dávid (Atomerőmű SE) 41.340
C-2
1. Hajdu Jonatán, Slihoczki Ádám (DKSE Dunaújváros) 37.835 mp
2. Molnár Csanád, Barna (MVM Szegedi VSE) 38.051
3. Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász (UTE) 38.257
C-4
1. MVM Szegedi Vízisport SE (Molnár Ádám István, Barna, Molnár Cs., Molnár Lukács Ivo) 35.579 mp
2. UTE 36.567
3. Atomerőmű SE 37.055
Nők
K-1
1. Lucz Anna (UTE) 42.095 mp
2. Gazsó Alida Dóra (Budapesti Honvéd SE) 43.479
3. Decsi Dorina (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 43.487
K-2
1. Magyar Emma Lili, Lucz (UTE) 38.631 mp
2. Tölgyesi Flóra, Gazsó (Budapesti Honvéd SE) 39.493
3. Decsi, Csikós Zsóka (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 39.771
K-4
1. Budapesti Honvéd SE/Patent Győr (Holló Hanna Havadi, Gombás Alíz, Hollós Emma, Petrik Abigél) 39.652 mp
2. UTE 39.652
3. Lágymányosi Spari Vízisport/MTK 41.300
C-1
1. Paragi Petra (MVM Szegedi VSE) 46.026 mp
2. Opavszky Réka (UTE) 46.636
3. Horányi Dóra (UTE) 46.696
C-2
1. Opavszky, Horányi 44.990 mp
2. Kiss Ágnes, Nagy Bianka (MVM Szegedi VSE) 45.132
3. Győre Panna, Paragi (MTK, MVM Szegedi VSE) 47.318
5000 m
Férfiak
K-1
1. Erdélyi Tamás (Patent Győr) 20:41.546 p
2. Noé Bálint (Ferencváros) 20:43.028
3. Kolozsvári Brúnó (Patent Győr) 20:46.062
C-1
1. Adolf Balázs (Ferencváros) 23:05.349 p
2. Pluzsik Mihály (Lágymányosi Spari Vízisport) 23:17.585
3. Marenec-Dózsa Zsombor (MVM Szegedi VSE) 23:50.657
Nők
K-1
1. Rendessy Eszter (UTE) 22:55.837 p
2. Sinkó Panna (Gödi Sportegyesület) 22:57.543
3. Csépe Panna (TFSE) 23:01.431
C-1
1. Zagyvai Borbála (Kovács Katalin Akadémia) 27:54.228 p
2. Kisbán Zsófia (Lágymányosi Spari Vízisport) 28:17.266
3. Matkovics Lili Sára (KSI) 29:00.838