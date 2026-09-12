Nemzeti Sportrádió

Az idén mutatkozott be, de máris lemondta a válogatottságot Rani Khedira

K. Zs.K. Zs.
2026.09.12. 13:56
Rani Khedira az idei világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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Union Berlin Rani Khedira Tunézia
Az őt képviselő ügynökségen keresztül Rani Khedira bejelentette: többé nem lép pályára a tunéziai labdarúgó-válogatottban.

Rani Khedira – a német színekben 2014-ben világbajnoki címet szerző Sami Khedira öccse – idén mutatkozott be a tunéziai nemzeti csapatban, mind a három idei világbajnoki csoportmérkőzésen pályára lépett, és mindössze hat meccsel köszön el a válogatott porondtól.

„Alaposan átgondoltam, és arra jutottam, hogy itt a megfelelő pillanat utat engedni a fiataloknak” – fogalmazott pénteki üzenetében a 32 éves labdarúgó, aki természetesen jobb világbajnoki szereplésben reménykedett (Svédország, 1–5; Japán, 0–4; Hollandia 1–3 – és közben egy kapitányváltás…).

„Nagy megtiszteltetés volt viselni a mezt és képviselni Tunéziát. Dacára annak, hogy viszonylag rövid válogatott karriert zárok le, büszke vagyok rá” – írta Khedira.

Klubszinten természetesen folytatja; Schäfer András berlini csapattársának a pénteki Union–Schalke (1–3) volt a 290. mérkőzése a német élvonalban, és célja áttörni a 400-as határt.

Rani Khedira ugyanúgy Stuttgartban született, mint bátyja, és utánpótlásszinten még a német színeket képviselte.

 

Union Berlin Rani Khedira Tunézia
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