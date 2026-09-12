A Mercedes továbbra is uralja a Madringet; Hamilton és Bearman is autót tört az elhúzódó harmadik edzésen

Noha eleinte a Ferrari diktálta a tempót, a Mercedes fokozatosan gyorsult, és végül mindkét szabadedzésen az élen zárt. A nyitányon George Russell, míg a folytatásban Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így az „ezüstnyilak” bizakodva várhatták az utolsó gyakorlást. A legközelebbi kihívó, a Scuderia ugyanakkor joggal bízhatott benne, hogy megszorongathatja a német riválist, a McLaren az autójában rejlő potenciált próbálta kiaknázni, míg a Red Bullnak még volt hová javulnia.

A regnáló bajnok Lando Norris és Arvid Lindblad előtt különösen fontos hatvan perc állt: a brit kénytelen volt kihagyni a teljes második tréninget váltóprobléma miatt, míg a Racing Bulls versenyzője a nyitó nap egyetlen piros zászlós megszakítását okozta, amikor falba tette az autóját. A faenzai csapat ráadásul nem készült el teljesen az autó javításával a kezdésre, így versenyzője némi időt vesztett szombaton is.

Már az első etap során megoszlott a gumistratégia: az elsőként pályára hajtó Audi közepes, Liam Lawson a kemény, míg a többiek a lágy gumin fogtak munkához. Alexander Albon már az elején érintőre vette a fallal, amit követően végleg eltűnt a garázsban, majd nem sokkal később Carlos Sainz Jr. is közel került ahhoz, hogy összetörje a Williamst, így a grove-iak számára nem indult zökkenőmentesen a tréning.

Megjárta a bukóteret Lance Stroll is, a legrosszabbul azonban kétségkívül Hamilton járt: a remek körön érkező brit az utolsó kanyarban találta el a falat az autó elejével, amit követően ugyan a Ferrari kérésével szembemenve próbálta visszaküzdeni magát a garázsba, végül félreállt, amivel idő előtt véget ért számára a tréning.

Az eset miatt a hétvége során másodszor lendült a piros zászló, hiszen javításra szorult a fal is, miközben törmelék került a pályára. A kényszerszünetben Leclerc nevével kezdődött az időlista, mögötte Antonelli és Norris következett az első háromban, miközben Albon és Lindblad mellett Verstappennek sem volt még mért köre. A holland éppen akkor kezdte meg gyors körét, amikor Hamilton balesete történt.

Az elhúzódó szerelést látva a versenyirányítás úgy határozott, hogy átmenetileg felfüggeszti a visszaszámlálást, az órát 15 perccel és 38 másodperccel a vége előtt állították meg. A tréning végül akkor folytatódott, amikor normális körülmények között véget ért volna, így a program több mint negyedórával tolódott ki. Ez különösen kedvezett a Racing Bulls számára, hiszen így lehetősége nyílt befejezni a szerelést Lindblad gépén, és a brit is gyűjthetett némi adatot a folytatás előtt.

A fennmaradó időben Antonelli ragadta magához az irányítást, így az olasz pilóta a második gyakorlás után a harmadikon is az élen zárt. A vb-éllovas 166 ezreddel előzte meg Leclerc-t, akit további 23 ezred hátránnyal követett Piastri a harmadik helyen. Az első ötös sorát Norris és Verstappen zárta, majd Russell, Lawson, Hülkenberg, Hamilton, valamint Bortoleto tette teljessé a top 10-et.

Az utolsó pillanatokban újabb baleset történt, aminek következtében piros zászlós szakasz alatt pergett le az idő. Ezúttal Oliver Bearman szállt a falba a 10-es kanyarnál, méghozzá nagy tempónál. A Haas jelentős károkat szenvedett el, és kérdésessé vált, hogy a brit részt tud-e venni a kvalifikáción.

Folytatás 16 órakor az időmérővel.





SPANYOL NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Antonelli Mercedes 1:32.797 átlag: 210.032 km/ó 2. Leclerc Ferrari 1:32.963 0.166 mp h. 3. Piastri McLaren-Mercedes 1:32.986 0.189 4. Norris McLaren-Mercedes 1:33.033 0.236 5. Verstappen Red Bull-Ford 1:33.172 0.375 6. Russell Mercedes 1:33.499 0.702 7. Lawson Racing Bulls-Ford 1:33.902 1.105 8. Hülkenberg Audi 1:33.933 1.136 9. Hamilton Ferrari 1:34.284 1.487 10. Bortoleto Audi 1:34.288 1.491 11. Colapinto Alpine-Mercedes 1:34.346 1.549 12. Ocon Haas-Ferrari 1:34.430 1.633 13. Bearman Haas-Ferrari 1:34.481 1.684 14. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:34.505 1.708 15. Cunoda Racing Bulls-Ford 1:34.565 1.768 16. Gasly Alpine-Mercedes 1:34.971 2.174 17. Alonso Aston Martin-Honda 1:35.020 2.223 18. Sainz Williams-Mercedes 1:35.464 2.667 19. Stroll Aston Martin-Honda 1:35.570 2.773 20. Pérez Cadillac-Ferrari 1:36.441 3.644 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:36.670 3.873 22. Albon Williams-Mercedes -