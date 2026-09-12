A Mercedes továbbra is uralja a Madringet; Hamilton és Bearman is autót tört az elhúzódó harmadik edzésen
Noha eleinte a Ferrari diktálta a tempót, a Mercedes fokozatosan gyorsult, és végül mindkét szabadedzésen az élen zárt. A nyitányon George Russell, míg a folytatásban Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így az „ezüstnyilak” bizakodva várhatták az utolsó gyakorlást. A legközelebbi kihívó, a Scuderia ugyanakkor joggal bízhatott benne, hogy megszorongathatja a német riválist, a McLaren az autójában rejlő potenciált próbálta kiaknázni, míg a Red Bullnak még volt hová javulnia.
A regnáló bajnok Lando Norris és Arvid Lindblad előtt különösen fontos hatvan perc állt: a brit kénytelen volt kihagyni a teljes második tréninget váltóprobléma miatt, míg a Racing Bulls versenyzője a nyitó nap egyetlen piros zászlós megszakítását okozta, amikor falba tette az autóját. A faenzai csapat ráadásul nem készült el teljesen az autó javításával a kezdésre, így versenyzője némi időt vesztett szombaton is.
Már az első etap során megoszlott a gumistratégia: az elsőként pályára hajtó Audi közepes, Liam Lawson a kemény, míg a többiek a lágy gumin fogtak munkához. Alexander Albon már az elején érintőre vette a fallal, amit követően végleg eltűnt a garázsban, majd nem sokkal később Carlos Sainz Jr. is közel került ahhoz, hogy összetörje a Williamst, így a grove-iak számára nem indult zökkenőmentesen a tréning.
Megjárta a bukóteret Lance Stroll is, a legrosszabbul azonban kétségkívül Hamilton járt: a remek körön érkező brit az utolsó kanyarban találta el a falat az autó elejével, amit követően ugyan a Ferrari kérésével szembemenve próbálta visszaküzdeni magát a garázsba, végül félreállt, amivel idő előtt véget ért számára a tréning.
Az eset miatt a hétvége során másodszor lendült a piros zászló, hiszen javításra szorult a fal is, miközben törmelék került a pályára. A kényszerszünetben Leclerc nevével kezdődött az időlista, mögötte Antonelli és Norris következett az első háromban, miközben Albon és Lindblad mellett Verstappennek sem volt még mért köre. A holland éppen akkor kezdte meg gyors körét, amikor Hamilton balesete történt.
Az elhúzódó szerelést látva a versenyirányítás úgy határozott, hogy átmenetileg felfüggeszti a visszaszámlálást, az órát 15 perccel és 38 másodperccel a vége előtt állították meg. A tréning végül akkor folytatódott, amikor normális körülmények között véget ért volna, így a program több mint negyedórával tolódott ki. Ez különösen kedvezett a Racing Bulls számára, hiszen így lehetősége nyílt befejezni a szerelést Lindblad gépén, és a brit is gyűjthetett némi adatot a folytatás előtt.
A fennmaradó időben Antonelli ragadta magához az irányítást, így az olasz pilóta a második gyakorlás után a harmadikon is az élen zárt. A vb-éllovas 166 ezreddel előzte meg Leclerc-t, akit további 23 ezred hátránnyal követett Piastri a harmadik helyen. Az első ötös sorát Norris és Verstappen zárta, majd Russell, Lawson, Hülkenberg, Hamilton, valamint Bortoleto tette teljessé a top 10-et.
Az utolsó pillanatokban újabb baleset történt, aminek következtében piros zászlós szakasz alatt pergett le az idő. Ezúttal Oliver Bearman szállt a falba a 10-es kanyarnál, méghozzá nagy tempónál. A Haas jelentős károkat szenvedett el, és kérdésessé vált, hogy a brit részt tud-e venni a kvalifikáción.
Folytatás 16 órakor az időmérővel.
SPANYOL NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Antonelli
|Mercedes
|1:32.797
|átlag: 210.032 km/ó
|2.
|Leclerc
|Ferrari
|1:32.963
|0.166 mp h.
|3.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:32.986
|0.189
|4.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:33.033
|0.236
|5.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:33.172
|0.375
|6.
|Russell
|Mercedes
|1:33.499
|0.702
|7.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:33.902
|1.105
|8.
|Hülkenberg
|Audi
|1:33.933
|1.136
|9.
|Hamilton
|Ferrari
|1:34.284
|1.487
|10.
|Bortoleto
|Audi
|1:34.288
|1.491
|11.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:34.346
|1.549
|12.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:34.430
|1.633
|13.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:34.481
|1.684
|14.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:34.505
|1.708
|15.
|Cunoda
|Racing Bulls-Ford
|1:34.565
|1.768
|16.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:34.971
|2.174
|17.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:35.020
|2.223
|18.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:35.464
|2.667
|19.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:35.570
|2.773
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:36.441
|3.644
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:36.670
|3.873
|22.
|Albon
|Williams-Mercedes
|-
|56. SPANYOL NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:34.077
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:33.662
|SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:32.797
|Időmérő
|16.00–17.00
|SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00