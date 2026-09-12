Nemzeti Sportrádió

A Mercedes továbbra is uralja a Madringet; Hamilton és Bearman is autót tört az elhúzódó harmadik edzésen

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.12. 13:50
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Madring Formula–1 Spanyol Nagydíj
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Spanyol Nagydíj harmadik edzésén. A vb-éllovast Charles Leclerc (Ferrari) és Oscar Piastri (McLaren) követte, míg az első ötös sorát Lando Norris (McLaren) és Max Verstappen (Red Bull) zárta. Lewis Hamilton (Ferrari) és Oliver Bearman (Haas) is autót tört, a két piros zászlós szakaszt hozó edzés el is húzódott, miután a pálya sokáig nem állt készen.

Noha eleinte a Ferrari diktálta a tempót, a Mercedes fokozatosan gyorsult, és végül mindkét szabadedzésen az élen zárt. A nyitányon George Russell, míg a folytatásban Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így az „ezüstnyilak” bizakodva várhatták az utolsó gyakorlást. A legközelebbi kihívó, a Scuderia ugyanakkor joggal bízhatott benne, hogy megszorongathatja a német riválist, a McLaren az autójában rejlő potenciált próbálta kiaknázni, míg a Red Bullnak még volt hová javulnia.

A regnáló bajnok Lando Norris és Arvid Lindblad előtt különösen fontos hatvan perc állt: a brit kénytelen volt kihagyni a teljes második tréninget váltóprobléma miatt, míg a Racing Bulls versenyzője a nyitó nap egyetlen piros zászlós megszakítását okozta, amikor falba tette az autóját. A faenzai csapat ráadásul nem készült el teljesen az autó javításával a kezdésre, így versenyzője némi időt vesztett szombaton is.

Már az első etap során megoszlott a gumistratégia: az elsőként pályára hajtó Audi közepes, Liam Lawson a kemény, míg a többiek a lágy gumin fogtak munkához. Alexander Albon már az elején érintőre vette a fallal, amit követően végleg eltűnt a garázsban, majd nem sokkal később Carlos Sainz Jr. is közel került ahhoz, hogy összetörje a Williamst, így a grove-iak számára nem indult zökkenőmentesen a tréning.

Megjárta a bukóteret Lance Stroll is, a legrosszabbul azonban kétségkívül Hamilton járt: a remek körön érkező brit az utolsó kanyarban találta el a falat az autó elejével, amit követően ugyan a Ferrari kérésével szembemenve próbálta visszaküzdeni magát a garázsba, végül félreállt, amivel idő előtt véget ért számára a tréning.

Az eset miatt a hétvége során másodszor lendült a piros zászló, hiszen javításra szorult a fal is, miközben törmelék került a pályára. A kényszerszünetben Leclerc nevével kezdődött az időlista, mögötte Antonelli és Norris következett az első háromban, miközben Albon és Lindblad mellett Verstappennek sem volt még mért köre. A holland éppen akkor kezdte meg gyors körét, amikor Hamilton balesete történt.

Az elhúzódó szerelést látva a versenyirányítás úgy határozott, hogy átmenetileg felfüggeszti a visszaszámlálást, az órát 15 perccel és 38 másodperccel a vége előtt állították meg. A tréning végül akkor folytatódott, amikor normális körülmények között véget ért volna, így a program több mint negyedórával tolódott ki. Ez különösen kedvezett a Racing Bulls számára, hiszen így lehetősége nyílt befejezni a szerelést Lindblad gépén, és a brit is gyűjthetett némi adatot a folytatás előtt. 

A fennmaradó időben Antonelli ragadta magához az irányítást, így az olasz pilóta a második gyakorlás után a harmadikon is az élen zárt. A vb-éllovas 166 ezreddel előzte meg Leclerc-t, akit további 23 ezred hátránnyal követett Piastri a harmadik helyen. Az első ötös sorát Norris és Verstappen zárta, majd Russell, Lawson, Hülkenberg, Hamilton, valamint Bortoleto tette teljessé a top 10-et. 

Az utolsó pillanatokban újabb baleset történt, aminek következtében piros zászlós szakasz alatt pergett le az idő. Ezúttal Oliver Bearman szállt a falba a 10-es kanyarnál, méghozzá nagy tempónál. A Haas jelentős károkat szenvedett el, és kérdésessé vált, hogy a brit részt tud-e venni a kvalifikáción. 

Folytatás 16 órakor az időmérővel. 


 

SPANYOL NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

  1.AntonelliMercedes1:32.797átlag: 210.032 km/ó
  2.LeclercFerrari1:32.9630.166 mp h.
  3.PiastriMcLaren-Mercedes1:32.9860.189
  4.NorrisMcLaren-Mercedes1:33.0330.236
  5.VerstappenRed Bull-Ford1:33.1720.375
  6.RussellMercedes1:33.4990.702
  7.LawsonRacing Bulls-Ford1:33.9021.105
  8.HülkenbergAudi1:33.9331.136
  9.HamiltonFerrari1:34.2841.487
10.BortoletoAudi1:34.2881.491
11.ColapintoAlpine-Mercedes1:34.3461.549
12.OconHaas-Ferrari1:34.4301.633
13.BearmanHaas-Ferrari1:34.4811.684
14.LindbladRacing Bulls-Ford1:34.5051.708
15.CunodaRacing Bulls-Ford1:34.5651.768
16.GaslyAlpine-Mercedes1:34.9712.174
17.AlonsoAston Martin-Honda1:35.0202.223
18.SainzWilliams-Mercedes1:35.4642.667
19.StrollAston Martin-Honda1:35.5702.773
20.PérezCadillac-Ferrari1:36.4413.644
21.BottasCadillac-Ferrari1:36.6703.873
22.AlbonWilliams-Mercedes- 

 

56. SPANYOL NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:34.077
2. szabadedzés1. Antonelli 1:33.662
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:32.797
Időmérő16.00–17.00
SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00

 

 

szabadedzés F1 Madring Formula–1 Spanyol Nagydíj
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