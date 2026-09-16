Borbély Balázs: Vagyunk annyira tapasztaltak, hogy tudjuk kezelni az itteni légkört

Hosszú út vezetett a Ferencvárosnak a Celtic Parkig. A csapat nyáron még a Vojvodina ellen kezdte európai menetelését, majd a Twentén, a Górnik Zabrzén és a Trabzonsporon keresztül jutott el a selejtezőből az Európa-liga ligaszakaszáig. Szerda késő délután már Glasgow keleti részén, Európa egyik leghíresebb futballstadionjában sétálhattak ki a gyepre a zöld-fehérek.

A Celtic Park üresen is tekintélyt parancsoló, mérkőzésnapon azonban csaknem hatvanezer zöld-fehérbe öltözött skót szurkoló tölti meg a lelátókat. A Ferencváros játékosainak többsége először tapasztalhatja meg a „Paradise” atmoszféráját, s aligha véletlen, hogy Borbély Balázs és stábja fontosnak tartotta: a megérkezés után a játékosok körbenézzenek a másnapi mérkőzés helyszínén. Egy ilyen stadionban könnyű azt mondani, hogy ki kell zárni a közönséget, de nem lehet, hogy éppen az a jobb, ha a játékos nem kizárni akarja ezt az atmoszférát, hanem energiát meríteni belőle?

„Játékosként volt szerencsém megtapasztalni ennek a stadionnak a hangulatát – felelte lapunk felvetésére Borbély Balázs, aki csapatkapitányként Bajnokok Ligája-csoportkörben is szerepelt az Artmediával a Celtic Parkban, most pedig vezetőedzőként készül az első európai ligaszakaszos mérkőzésére. – Bízom benne, hogy a hangulat akár mentális erőt is adhat nekünk, és a lelátókról érkező nyomást akár az előnyünkre tudjuk fordítani. Azt várom a játékosoktól, amit a selejtezőkön láttam tőlük, nem az első nehéz meccsünk lesz ez idegenben, hasonlóan bátor játékot várok tőlük, ahogy eddig is. A Celtic erős csapat, de nem sebezhetetlen.”

A vezetőedzőnek aligha az lehet a célja, hogy együttese túlságosan is elámuljon a környezettől. Félelemre azonban nincs ok, a Ferencváros ezen a nyáron éppen idegenben mutatta meg többször, hogy nem ijed meg a forró hangulatú stadionoktól. Újvidéken 2–1-re, Trabzonban 1–0-ra győzött, Lengyelországban, a Górnik Zabrze több mint húszezer szurkolója előtt pedig 1–1-es döntetlennel harcolta ki továbbjutását. A Celtic Parkban az első tíz-tizenöt perc gyakran külön mérkőzés a mérkőzésen belül: a hazai csapat megpróbálja maga alá gyűrni az ellenfelet a tempóval és a közönséggel. Ilyenkor az a veszélyesebb, ha egy csapat túlságosan óvatos, vagy ha belemegy ebbe az őrült tempóba?

„Vagyunk annyira tapasztaltak, hogy tudjuk ezt kezelni. Nehéz lesz az eleje, az első tíz perc biztosan rendkívül intenzív lesz, de bármi is történjen a lelátókon, a saját játékunkra fogunk összpontosítani. Hosszú idő után volt néhány napunk, hogy fel tudtunk készülni rendesen a mérkőzésre. A héten jól nézett ki a csapat edzésmunkája, alig várják, hogy pályára léphessenek ebben a stadionban. Reméljük, az első főtáblás mérkőzésünkön jó eredménnyel és teljesítménnyel rukkolunk elő.”

A Ferencváros önbizalommal telve kezdheti meg az újabb európai fejezetet, a magyar ezüstérmesnél bíznak benne, a főtáblán ismét sikerül legalább rájátszást érő helyen végezni. Ehhez fontos lenne a jó rajt!

„Hosszasan tudnék beszélni a Celtic erősségeiről. Tisztában vagyunk vele, milyen támadóik vannak, milyen kreatív futballistáik. Fontos mindkét csapatnak, hogy sikeresen rajtoljon a főtáblán, ez mindig megfelelő alapot ad a folytatáshoz” – zárta Borbély.