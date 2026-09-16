Birkózótermet neveztek el a „Tuskirályról” Szombathelyen

A névadó ceremóniát az ünnepelt, valamit a magyar birkózósport vezetőinek, a Haladás kimagasló eredményeket elért versenyzőinek, valamint utánpótlás versenyzőinek részvételével tartották meg a Rohonci úton.

A sárvári születésű Hegedüs Csaba Szombathelyen a Volán birkózó-szakosztályában Füzessy József tanítványaként kezdte sportpályafutását, 1972-ben a müncheni olimpián kötöttfogású birkózásban 82 kilogrammban szerzett aranyérmet, amely Magyarország századik aranyérme volt. Olimpiai bajnoki címe mellett világ- és kétszeres Európa-bajnok lett, később szövetségi kapitányként és a Magyar Birkózó Szövetség elnökeként is jelentős szerepet vállalt a magyar birkózásért.

Lőrincz Tamás, a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) elnöke köszöntőjében kiemelte: Hegedüs Csaba az 1971-es világbajnokságon úgy lett aranyérmes, hogy minden mérkőzését tussal nyerte, ekkor nevezték el az újságírók Mr. Tusnak, és később az általa megálmodott utánpótlásprogram is ezt a nevet kapta.

„Versenyzőként mindent elért, amiről sportoló csak álmodhat, (...) de életművének nagyságát talán az mutatja meg igazán, hogy sportolói pályafutásának befejezése nem a birkózás végét jelentette, szövetségi kapitányként is sikert sikerre halmozott, később pedig a szövetség elnökeként olyan újításokat hozott a magyar birkózásba, amelyek hosszú távon alapjaiban változtatták meg az utánpótlás nevelését” – mondta.

Hozzáfűzte: Hegedüs Csaba napjainkban is részt vesz az utánpótlás-nevelésében, tapasztalataival, tanácsaival segíti és támogatja a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) munkáját, amelynek szakmai alapjait ő és szakember társai rakták le.

„A magyar birkózás azért tudott évtizedeken keresztül a világ élvonalában maradni, mert mindig voltak olyan legendái, akik nemcsak eredményeket értek el, hanem pályafutásuk után is visszaadtak valamit ennek a sportágnak” – hangoztatta.

Ligeti Richárd, a Haladás birkózó-szakosztályának vezetője köszöntőjében úgy fogalmazott: megtiszteltetés számukra, hogy Hegedüs Csaba hozzájárult ahhoz, hogy a nevét viselheti a birkózóterem.

„Nemcsak a nevét adta a teremhez, de azt a szellemiséget is, amit a magyar birkózásban képvisel, és amit szeretnénk továbbadni a következő generációk számára” – mondta.

Hegedüs Csaba az ünnepségen elsősorban a fiatalokhoz szólva idézte fel sportolói pályafutásainak emlékeit. Elmondta, nyolcévesen kezdte a birkózást, de emellett úszásban és kosárlabdában is jeleskedett, sőt utóbbiban a szombathelyi csapatban országos ifjúsági bajnoki címet is szerzett. Szeretettel emlékezett meg első és szavai szerint „talán egyetlen” mesteréről, Füzessy Józsefről, akire – mint mondta –, tisztelettel és hálás szívvel gondol, hiányzik neki.

Visszaemlékezett arra is, hogy kisgyerekként milyen csodálattal tekintett a világhírű magyar sportolókra. Azzal az erőt adó titkos reménnyel ment le naponta az edzőterembe, hogy egyszer majd világversenyen képviselheti a hazáját és a dobogó legfelső fokára léphet.

„Az álom valóra vált, kezembe kaptam az aranyat, szorítottam, nem engedtem el, még a zsebembe is raktam” – fogalmazott.

László Győző, Szombathely sportért is felelős alpolgármestere azt emelte ki: Hegedüs Csaba mindig is szorosan kötődött a városhoz és Vas megyéhez. „Amikor hazalátogatott, soha nem kért semmit, de azt gyakran kérdezte, mit segíthet”.

„Szombathelynek megtisztelő, hogy Hegedüs Csaba, a város díszpolgárának nevét viseli ezután a Haladás sportkoplexum birkózóterme” – jelentette ki az alpolgármester.