Nemzeti Sportrádió

Julián Álvarez helyett másik argentin világbajnok igazolhat Barcelonába – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.08.20. 09:41
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Lautaro Martínez Barcelonába igazolhat (Fotó: Getty Images)
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FC Barcelona Internazionale Barcelona Inter Lautaro Martínez
Miután minden jel szerint a Julián Álvarez megszerzésére tett kísérlet kudarca fullad, Lautaro Martínez lett a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő FC Barcelona első számú kiszemeltje csatárposztra.

A Jijantes úgy tudja, az Internazionale argentin futballistája lett az a támadó, akit a katalán klub szeretne megszerezni a 9-es posztra a nyári átigazolási szezonban.

A beszámoló szerint a Barcelona néhány napja Madridban találkozott Lautaro Martínez ügynökével, ezzel pedig megkezdődött az átigazolási művelet előkészítése. A csatár állítlag már rábólintott a lehetséges klubváltásra, így a katalán klubnak már csak az Interrel kell megegyeznie az átigazolás részleteit illetően.

A Sky Sport Italia ugyanakkor hozzáteszi: egyelőre sem a Barcelona, sem Lautaro Martínez ügynökei nem tették meg az első ajánlatot az olaszoknak, ami azért is lényeges, mert a milánói klubnál korábban „mozdíthatatlan” játékosnak minősítették a világbajnok argentin labdarúgót.

 

FC Barcelona Internazionale Barcelona Inter Lautaro Martínez
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