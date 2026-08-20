Julián Álvarez helyett másik argentin világbajnok igazolhat Barcelonába – sajtóhír

A Jijantes úgy tudja, az Internazionale argentin futballistája lett az a támadó, akit a katalán klub szeretne megszerezni a 9-es posztra a nyári átigazolási szezonban.

A beszámoló szerint a Barcelona néhány napja Madridban találkozott Lautaro Martínez ügynökével, ezzel pedig megkezdődött az átigazolási művelet előkészítése. A csatár állítlag már rábólintott a lehetséges klubváltásra, így a katalán klubnak már csak az Interrel kell megegyeznie az átigazolás részleteit illetően.

A Sky Sport Italia ugyanakkor hozzáteszi: egyelőre sem a Barcelona, sem Lautaro Martínez ügynökei nem tették meg az első ajánlatot az olaszoknak, ami azért is lényeges, mert a milánói klubnál korábban „mozdíthatatlan” játékosnak minősítették a világbajnok argentin labdarúgót.