Nemzeti Sportrádió

Serie A: simán nyert a Frosinone Firenzében, fordított a Sassuolo

R. D. P.R. D. P.
2026.08.29. 20:45
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Antonio Raimondo kétszer is bevette a Fiorentina kapuját (Fotó: Getty Images)
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Sassuolo Udinese Serie A Fiorentina Frosinone Torino Monza
A Frosinone meglepetésre háromgólos győzelmet aratott a Fiorentina otthonában az olasz labdarúgó-élvonal (Serie A) 2. fordulójának szombati játéknapján. A vendégek már az első félidőben kétgólos előnybe kerültek, majd a fordulás után is eredményesek voltak.

A Monza és az Udinese fordulatos mérkőzést játszott egymással, végül a vendégek örülhettek a három pontnak.

A Sassuolo hazai pályán 2–1-re felülmúlta a Torinót.

OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Fiorentina–Frosinone 0–3 (Raimondo 26., 68., Bracaglia 38.)
Monza–Udinese 2–3 (Colpani 37., G. Varela 63., ill. Piotrowski 32., H. Kamara 45., Ekkelenkamp 45+3.)
Sassuolo–Torino 2–1 (Volpato 32., Berardi 78., ill. Comuzzo 45+2.)
20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák
18.30: Napoli–Como (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Genoa
Hétfőn játsszák
18.30: Lecce–Roma (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Bologna (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Milan–Venezia 2–0 (G. Ramos 68., Halhal 89. – öngól)

 

 

Sassuolo Udinese Serie A Fiorentina Frosinone Torino Monza
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