Serie A: simán nyert a Frosinone Firenzében, fordított a Sassuolo
A Monza és az Udinese fordulatos mérkőzést játszott egymással, végül a vendégek örülhettek a három pontnak.
A Sassuolo hazai pályán 2–1-re felülmúlta a Torinót.
OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Fiorentina–Frosinone 0–3 (Raimondo 26., 68., Bracaglia 38.)
Monza–Udinese 2–3 (Colpani 37., G. Varela 63., ill. Piotrowski 32., H. Kamara 45., Ekkelenkamp 45+3.)
Sassuolo–Torino 2–1 (Volpato 32., Berardi 78., ill. Comuzzo 45+2.)
20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
18.30: Napoli–Como (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Genoa
Hétfőn játsszák
18.30: Lecce–Roma (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Bologna (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Milan–Venezia 2–0 (G. Ramos 68., Halhal 89. – öngól)