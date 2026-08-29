Nemzeti Sportrádió

A ferencvárosi Lenny Joseph felkeltette a skót Rangers érdeklődését – sajtóhír

K. Zs.K. Zs.
2026.08.29. 21:19
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Lenny Joseph (Fotó: Török Attila)
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FTC Lenny Joseph Rangers magyar átigazolás
A francia Foot Mercato úgy értesült, hogy a skót Rangers tanulmányozza a Ferencváros haiti válogatott labdarúgója, a zöld-fehéreknél remekül teljesítő Lenny Joseph szerződtetésének lehetőségét.

A Foot Mercato arról nem ír, hogy a Rangers felvette-e már a kapcsolatot a Ferencvárossal, amelyhez 2028 nyaráig köti szerződés Lenny Josephet.

A francia portál – amely szerint más klubok is érdeklődnek a labdarúgó iránt – szombat esti rövid hírében hozzáteszi: a Rangersnek hatmillió eurónál alacsonyabb vételi ajánlattal nem érdemes kopogtatnia, ha meg akarja szerezni a nyári világbajnokságon is pályára lépő 25 éves labdarúgót.

Joseph Párizsban született, a francia futballban nőtt fel, az FTC-be a Grenoble-ból érkezett 2025 januárjában, nem véletlen, hogy a francia sajtó figyelemmel kíséri a játékát, és vadászik a vele kapcsolatos információkra.

Más kérdés, hogy miközben a Ferencváros ott lesz az Európa-liga ligaszakaszában, Josephnek a Rangersben nem lenne alkalma európai kupamérkőzést játszani ebben az idényben: a glasgow-i kékek a cseh Jabloneccel szemben elbuktak a Konferencialiga selejtezőjének rájátszásában.

A skót bajnokság első két fordulója a Rangersnek csupán egy pontja van – vagyis az erősítés éppenséggel nem lenne indokolatlan…

 

FTC Lenny Joseph Rangers magyar átigazolás
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