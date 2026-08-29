A Plock nyerte meg a lengyel kézilabda Szuperkupát

A liga honlapja szerint a kupagyőztes Plock szombat este 27-24-re nyert a bajnok Industria Kielce ellen. Fazekas kettő, Szita és Ilic egy-egy góllal járultak hozzá a sikerhez.

Albek Anna egy, Vámos Petra két góljával a Bajnokok Ligája-címvédő Metz HB 46–21-re nyert a Paris 92 otthonában a francia női bajnokságban. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Vác elleni Európa Liga-selejtezőre készülő Saint-Amand HB hazai pályán meglepetésre 27–20-ra kikapott a Strasbourg Achenheim Truchtersheimtől.

Fazekas Virág hét góljával a Sönderjyske házigazdaként 38-30-ra nyert az EH Aalborg ellen a dán női élvonalban.

Hornyák Panna öt találata ellenére a HC Zlín 36–25-re kikapott a HK SK Cheb otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokság, a Doprastav Liga alapszakaszában.