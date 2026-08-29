Nemzeti Sportrádió

A Plock nyerte meg a lengyel kézilabda Szuperkupát

2026.08.29. 21:15
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Fotó: Facebook/ORLEN Wisła Płock
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Szita Zoltán Fazekas Gergő Orlen Wisla Plock Ilic Zoran
Fazekas Gergő, Szita Zoltán és Ilic Zoran csapata, az Orlen Wisla Plock nyerte a lengyel férfi kézilabda Szuperkupa-mérkőzést.

A liga honlapja szerint a kupagyőztes Plock szombat este 27-24-re nyert a bajnok Industria Kielce ellen. Fazekas kettő, Szita és Ilic egy-egy góllal járultak hozzá a sikerhez.

Albek Anna egy, Vámos Petra két góljával a Bajnokok Ligája-címvédő Metz HB 46–21-re nyert a Paris 92 otthonában a francia női bajnokságban. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Vác elleni Európa Liga-selejtezőre készülő Saint-Amand HB hazai pályán meglepetésre 27–20-ra kikapott a Strasbourg Achenheim Truchtersheimtől.

Fazekas Virág hét góljával a Sönderjyske házigazdaként 38-30-ra nyert az EH Aalborg ellen a dán női élvonalban.

Hornyák Panna öt találata ellenére a HC Zlín 36–25-re kikapott a HK SK Cheb otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokság, a Doprastav Liga alapszakaszában.

 

Szita Zoltán Fazekas Gergő Orlen Wisla Plock Ilic Zoran
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