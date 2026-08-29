Nemzeti Sportrádió

NB III: öt gólt lőtt az Ózd, nyert az FTC II, kikapott az ETO Akadémia

R. D. P.R. D. P.
2026.08.29. 20:25
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Győztek Budaörsön a budafokiak (Fotó: Budafoki MTE)
Címkék
labdarúgó NB III Északkeleti csoport Északnyugati csoport Délkeleti csoport Délnyugati csoport
Az NB III 6. fordulójának szombati játéknapján több kiütéses győzelem is született: az Ózd-Sajóvölgye 5–2-re verte meg a Debreceni VSC II-t, a Puskás Akadémia második csapata öt góllal nyert Pápán. A Délkeleti csoportban két 3–3-as döntetlen volt, a Délnyugati csoportban pedig a Ferencváros II minimális különbséggel múlta felül a Sárbogárdot.

NB III
6. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Eger SE–Kisvárda Master Good II 1–1
Tiszafüredi VSE–Salgótarjáni BTC 2–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus FC II 3–2
Ózd-Sajóvölgye–Debreceni VSC II 5–2
Füzesabonyi SC–Mátészalkai MTK 3–0

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Zalaegerszegi TE FC II–Dorogi Bányász FC 4–2
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II 0–5
Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár 0–0
VSC 2015 Veszprém–ETO Akadémia 3–2
Király SE–Bicskei TC 1–3

DÉLKELETI CSOPORT
Szegedi VSE–Szolnoki MÁV FC 3–3
Békéscsaba 1912 Előre–ESMTK 3–3
Sándorfalvi SKE–Csepel SC 1–5

DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–MTK Budapest II 2–4
Ferencvárosi TC II–Sárbogárd SE 1–0
Dunaharaszti MTK–Kaposvári Rákóczi FC 2–4
Budaörs–Budafoki MTE 1–3
Szekszárdi UFC–BFC Siófok 1–3

 

 

labdarúgó NB III Északkeleti csoport Északnyugati csoport Délkeleti csoport Délnyugati csoport
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