Magabiztos sikerrel nyitott a Dortmund a Bundesligában

DORTMUND–HAMBURG 2–0

Alaposan átalakult a Borussia Dortmund kerete az új idényre, de úgy is mondhatnánk, hogy visszatértek a BVB-nél a régi, jól bevált recepthez: rengeteg tehetséges fiatal játékost igazoltak a nyáron. A vezetést mondjuk épp egy már-már veteránnak számító kulcsjátékos, Serhou Guirassy szerezte meg a Hamburg elleni első fordulós bajnokin, a 9. percben jobbal kapuba találva.

A BVB még az első félidő hosszabbításában növelte előnyét, méghozzá egy öngóllal. A hamburgiak a második félidőben feljavultak – főleg azután, hogy a Dortmund 18 éves olasz középpályását, Samuele Inációt élete első Bundesliga-meccsén kiállították –, de gólt nem tudtak szerezni, így a fekete-sárgák 2–0-s sikerrel nyitották az idényt.

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDUL

Borussia Dortmund–Hamburg 2–0 (Guirassy 9., Bornauw 45+1. – öngól)

Kiállítva: S. Inácio (77. – Dortmund)

Elversberg–Bayer Leverkusen 3–2 (Petkov 8., C. Campbell 9., Mokwa Ntusu 46., Schick 77., Kofane 90+1.)

1. FC Köln–Hoffenheim 3–2 (El Mala 51., Dallinga 72., 82., ill. Daghim 27., Kabak 67.)

Mainz–Paderborn 0–0

RB Leipzig–Mönchengladbach 3–0 (Baku 25., Nusa 49., Reitz 66.)

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 3–3 (Latte Lath 3., Querfeld 79., Skarke 90+2., ill. Ebnoutalib 10., 11., 67.)

VASÁRNAP

15.30: Freiburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: Augsburg–Schalke (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Bayern München–VfB Stuttgart 5–1 (Upamecano 21., Olise 55., Vagnoman 57. – öngól, Pavlovic 82., L. Díaz 90+2., ill. Vagnoman 52.)