A Celtic ellen idegenben kezd szeptemberben az FTC – íme, az Európa-liga pontos menetrendje!

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta az Európa-liga alapszakaszának pontos menetrendjét, így kiderült az is, a Ferencváros mikor és hol lép pályára a sorozatban.

A Ferencváros a skót Celtic ellen lép pályára idegenben szeptember 17-én, és január 28-án a Hoffenheim ellen szintén idegenben zárja az alapszakaszt. EURÓPA-LIGA 2026–2027

A Ferencváros meccsei

2026. szeptember 17.

21.00: Celtic (skót)–FTC

2026. október 15.

21.00: FTC–Viktoria Plzen (cseh)

2026. október 22.

18.45: FTC–Torreense (portugál II.)

2026. november 5.

18.45: Milan (olasz)–FTC

2026. november 26.

21.00: FTC–Celje (szlovén)

2026. december 10.

21.00: Lech Poznan (lengyel)–FTC

2027. január 21.

18.45: FTC–Juventus (olasz)

2027. január 28.

21.00: Hoffenheim (német)–FTC Az összes csapat menetrendjét ide kattintva érheti el.