A hajrában mentett pontot az Alavés a Rayo Vallecano otthonában

A Konferencialiga-döntős Rayo Vallecano továbbra sem játszhat hazai pályán, mivel a madridi regionális kormány korábban súlyos biztonsági hiányosságokat tárt fel a létesítményben, és elrendelte a sürgős felújítási munkálatok megkezdését az 1976-ban átadott Vallecas Stadionban. A döntés már az előző idény végén életbe lépett, a Rayo már akkor is a közeli Leganés stadionjában játszott, miként csütörtökön az Alavés ellen is.

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzés

Rayo Vallecano–Alavés 1–1 (Camello 48., ill. Mariano Díaz 84.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Augusztus 21., péntek

21.00: Real Betis–Real Sociedad

Augusztus 22., szombat

17.00: Athletic Bilbao–Sevilla

19.30: Valencia–Celta Vigo

21.30: Espanyol–Real Madrid

Augusztus 23., vasárnap

17.00: Atlético Madrid–Villarreal

19.30: Getafe–Racing Santander

21.30: Elche–Barcelona

Augusztus 24., hétfő

19.30: Osasuna–Levante

21.30: Málaga–Deportivo