Nemzeti Sportrádió

A hajrában mentett pontot az Alavés a Rayo Vallecano otthonában

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.20. 23:38
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Angel Martinez
Címkék
Alavés Rayo Vallecano La Liga
Az Alavés 1–1-es döntetlent ért el a Rayo Vallecano vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 2. fordulójának nyitó mérkőzésén, csütörtök este.

A Konferencialiga-döntős Rayo Vallecano továbbra sem játszhat hazai pályán, mivel a madridi regionális kormány korábban súlyos biztonsági hiányosságokat tárt fel a létesítményben, és elrendelte a sürgős felújítási munkálatok megkezdését az 1976-ban átadott Vallecas Stadionban. A döntés már az előző idény végén életbe lépett, a Rayo már akkor is a közeli Leganés stadionjában játszott, miként csütörtökön az Alavés ellen is.

SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzés
Rayo Vallecano–Alavés 1–1 (Camello 48., ill. Mariano Díaz 84.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Augusztus 21., péntek
21.00: Real Betis–Real Sociedad
Augusztus 22., szombat
17.00: Athletic Bilbao–Sevilla
19.30: Valencia–Celta Vigo
21.30: Espanyol–Real Madrid
Augusztus 23., vasárnap
17.00: Atlético Madrid–Villarreal
19.30: Getafe–Racing Santander
21.30: Elche–Barcelona
Augusztus 24., hétfő
19.30: Osasuna–Levante
21.30: Málaga–Deportivo

 

Alavés Rayo Vallecano La Liga
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