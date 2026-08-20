A hajrában mentett pontot az Alavés a Rayo Vallecano otthonában
A Konferencialiga-döntős Rayo Vallecano továbbra sem játszhat hazai pályán, mivel a madridi regionális kormány korábban súlyos biztonsági hiányosságokat tárt fel a létesítményben, és elrendelte a sürgős felújítási munkálatok megkezdését az 1976-ban átadott Vallecas Stadionban. A döntés már az előző idény végén életbe lépett, a Rayo már akkor is a közeli Leganés stadionjában játszott, miként csütörtökön az Alavés ellen is.
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzés
Rayo Vallecano–Alavés 1–1 (Camello 48., ill. Mariano Díaz 84.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Augusztus 21., péntek
21.00: Real Betis–Real Sociedad
Augusztus 22., szombat
17.00: Athletic Bilbao–Sevilla
19.30: Valencia–Celta Vigo
21.30: Espanyol–Real Madrid
Augusztus 23., vasárnap
17.00: Atlético Madrid–Villarreal
19.30: Getafe–Racing Santander
21.30: Elche–Barcelona
Augusztus 24., hétfő
19.30: Osasuna–Levante
21.30: Málaga–Deportivo