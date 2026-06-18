A La Masia kertjében pihen Kubala szobra, de visszakerül a Camp Nou elé

Egedi Gábor, a Spíler Tv spanyolországi tudósítója az MTI érdeklődésére azt mondta, hosszas egyeztetés után a katalán futballklub bejárást biztosított neki a szoborhoz, amely a Johan Cruyff-ot és az egyesület egy másik legendás alakját ábrázoló alkotások társaságában a La Masia kertjében lett elhelyezve.

„Azt gondolom, hogy Barcelonában nem felejtik el, mit jelentett és mit jelent a klubnak Kubala László, és biztosan kijelenthető, hogy a szobor visszakerül majd a stadion elé. Egyelőre az új létesítmény tervrajzában nem szerepel, hogy ezek az alkotások pontosan hol lesznek elhelyezve, de az világos, hogy a stadion előtt kapnak majd helyet. Erre a reális időpont 2028 lehet, mert addigra fejeződik majd be a Camp Nou teljes újjáépítése, amelyet követően mind Kubala László, mind pedig a másik két legendás futballista szobra visszakerül az őt megillető helyre” – mondta a spanyol labdarúgással foglalkozó Több mint egy Clásico Youtube-csatorna alapítója.

Kubala két méter magas bronzszobrát 2009 szeptemberében leplezték le, az alkotást Montserrat García Rius készítette. A magyar játékos 1951 és 1961 között 329 mérkőzésen lépett pályára a katalán együttesben és 256 gólt szerzett.

A Barcelonának 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas.