Nemzeti Sportrádió

A La Masia kertjében pihen Kubala szobra, de visszakerül a Camp Nou elé

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.18. 09:25
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Kubala László szobra két év múlva ismét a Camp Nou előtt áll majd (Fotó: Getty Images)
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Barcelona szobor Kubala László Camp Nou
Egyelőre a La Masia labdarúgóakadémia kertjében pihen Kubala Lászlónak, az FC Barcelona legendás magyar játékosának a szobra, de az alkotás várhatóan 2028-ban visszakerül majd az addigra teljeskörűen felújított Camp Nou stadion elé.

Egedi Gábor, a Spíler Tv spanyolországi tudósítója az MTI érdeklődésére azt mondta, hosszas egyeztetés után a katalán futballklub bejárást biztosított neki a szoborhoz, amely a Johan Cruyff-ot és az egyesület egy másik legendás alakját ábrázoló alkotások társaságában a La Masia kertjében lett elhelyezve.

„Azt gondolom, hogy Barcelonában nem felejtik el, mit jelentett és mit jelent a klubnak Kubala László, és biztosan kijelenthető, hogy a szobor visszakerül majd a stadion elé. Egyelőre az új létesítmény tervrajzában nem szerepel, hogy ezek az alkotások pontosan hol lesznek elhelyezve, de az világos, hogy a stadion előtt kapnak majd helyet. Erre a reális időpont 2028 lehet, mert addigra fejeződik majd be a Camp Nou teljes újjáépítése, amelyet követően mind Kubala László, mind pedig a másik két legendás futballista szobra visszakerül az őt megillető helyre” – mondta a spanyol labdarúgással foglalkozó Több mint egy Clásico Youtube-csatorna alapítója.

Kubala két méter magas bronzszobrát 2009 szeptemberében leplezték le, az alkotást Montserrat García Rius készítette. A magyar játékos 1951 és 1961 között 329 mérkőzésen lépett pályára a katalán együttesben és 256 gólt szerzett.

A Barcelonának 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas.

 

Barcelona szobor Kubala László Camp Nou
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