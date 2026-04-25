A Real Madrid legendája szerint Mourinho már túl van a csúcson

T. Z.
2026.04.25. 10:53
Guti (Fotó: Getty Images)
Guti Real Madrid José Mourinho spanyol foci
A Real Madrid legendás labdarúgója, Guti szerint José Mourinho már túl van pályafutása legjobb időszakán, és nem lenne jó választás, ha átvenné korábbi csapata irányítását.

Mint ismert, a Real Madridnál erősen bizonytalan a vezetőedző, Álvaro Arbeloa pozíciója, ezért folyamatosan kerülnek elő az újabb és újabb nevek, akik a nyártól átvehetnék a 15-szörös BEK/BL-győztes gárda irányítását. Az egyik legtöbbet emlegetett név a jelöltek között José Mourinho, aki 2010 és 2013 között már dolgozott a spanyol fővárosban, ahol Király-kupát, spanyol Szuperkupát és bajnoki címet is nyert.

A Real Madrid legendás játékosa, Guti a „királyiak” pénteki, Betis elleni mérkőzése közben a DAZN mikrofonja előtt beszélt Mourinho esetleges újbóli madridi szerepvállalásáról: „Mourinho nagyszerű edző, de szerintem nem most van a csúcsidőszaka, abban az értelemben, ahogyan eljött a Fenerbahcétól és egy nagyon rossz helyzetben lévő Benficát vett át. Úgy gondolom, vannak edzők, akik jobb formában vannak Mourinhónál, vagy akiket én inkább szerződtetnék.”

A Marca felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy Mourinho nyitva hagyta a kaput a Real Madrid megkeresése előtt, a legutóbbi lisszaboni sajtótájékoztatóján nem zárta ki egyértelműen a távozás lehetőségét.

 

Guti Real Madrid José Mourinho spanyol foci
