Két pontot Pamplonában hagyott a Betis, előzhet a Celta
Már a hetedik percben megszerezte a vezetést a vendég sevillai együttes: Abde Ezzalzuli robogott el Bellerín indításával, majd 20 méterről a jobb alsóba ágyúzott. A pamplonaiak válasza a szünet előtt érkezett, Ante Budimir tizenegyesből volt eredményes. A folytatásban az Osasuna járt közelebb a gólszerzéshez, de maradt a döntetlen, így a Celta Vigo egy Oviedo elleni sikerrel megelőzheti a zöld-fehéreket a felsőházi csatában. 1–1
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
Osasuna–Betis 1–1 (Budimir 40. – 11-esből, ill. Ezzalzuli 7.)
Később
16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Real Sociedad–Alavés 3–3 (L. Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)
Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)
Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)
FC Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)
Sevilla–Atlético Madrid 2–1 (A. Adams 10. – 11-esből, Gudelj 45+2., ill. Bonar 35.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|31
|26
|1
|4
|84–30
|+54
|79
|2. Real Madrid
|31
|22
|4
|5
|65–29
|+36
|70
|3. Villarreal
|30
|18
|4
|8
|54–35
|+19
|58
|4. Atlético Madrid
|31
|17
|6
|8
|51–32
|+19
|57
|5. Betis
|31
|11
|13
|7
|45–38
|+7
|46
|6. Celta Vigo
|30
|11
|11
|8
|44–37
|+7
|44
|7. Real Sociedad
|31
|11
|9
|11
|49–48
|+1
|42
|8. Getafe
|30
|12
|5
|13
|27–31
|–4
|41
|9. Osasuna
|31
|10
|9
|12
|37–38
|–1
|39
|10. Espanyol
|31
|10
|8
|13
|37–48
|–11
|38
|11. Athletic Bilbao
|30
|11
|5
|14
|32–43
|–11
|38
|12. Girona
|31
|9
|11
|11
|33–45
|–12
|38
|13. Rayo Vallecano
|30
|8
|11
|11
|29–35
|–6
|35
|14. Valencia
|31
|9
|8
|14
|34–46
|–12
|35
|15. Sevilla
|31
|9
|7
|15
|39–51
|–12
|34
|16. Alaves
|31
|8
|9
|14
|35–46
|–11
|33
|17. Elche
|31
|7
|11
|13
|39–47
|–8
|32
|18. Mallorca
|30
|8
|7
|15
|36–48
|–12
|31
|19. Levante
|30
|6
|8
|16
|34–50
|–16
|26
|20. Oviedo
|30
|5
|9
|16
|21–48
|–27
|24