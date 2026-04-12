Két pontot Pamplonában hagyott a Betis, előzhet a Celta

Már a hetedik percben megszerezte a vezetést a vendég sevillai együttes: Abde Ezzalzuli robogott el Bellerín indításával, majd 20 méterről a jobb alsóba ágyúzott. A pamplonaiak válasza a szünet előtt érkezett, Ante Budimir tizenegyesből volt eredményes. A folytatásban az Osasuna járt közelebb a gólszerzéshez, de maradt a döntetlen, így a Celta Vigo egy Oviedo elleni sikerrel megelőzheti a zöld-fehéreket a felsőházi csatában. 1–1

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ

Osasuna–Betis 1–1 (Budimir 40. – 11-esből, ill. Ezzalzuli 7.)

Később

16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Real Sociedad–Alavés 3–3 (L. Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)

Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)

Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)

FC Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)

Sevilla–Atlético Madrid 2–1 (A. Adams 10. – 11-esből, Gudelj 45+2., ill. Bonar 35.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)