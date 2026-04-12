Két pontot Pamplonában hagyott a Betis, előzhet a Celta

M. B.
2026.04.12. 16:10
Real Betis Osasuna La Liga
Nem bírt egymással az Osasuna és a Real Betis a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 31. fordulójában.

Már a hetedik percben megszerezte a vezetést a vendég sevillai együttes: Abde Ezzalzuli robogott el Bellerín indításával, majd 20 méterről a jobb alsóba ágyúzott. A pamplonaiak válasza a szünet előtt érkezett, Ante Budimir tizenegyesből volt eredményes. A folytatásban az Osasuna járt közelebb a gólszerzéshez, de maradt a döntetlen, így a Celta Vigo egy Oviedo elleni sikerrel megelőzheti a zöld-fehéreket a felsőházi csatában. 1–1

SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
Osasuna–Betis 1–1 (Budimir 40. – 11-esből, ill. Ezzalzuli 7.)

Később
16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Real Sociedad–Alavés 3–3 (L. Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)
Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)
Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)
FC Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)
Sevilla–Atlético Madrid 2–1 (A. Adams 10. – 11-esből, Gudelj 45+2., ill. Bonar 35.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona31261484–30+54 79 
2. Real Madrid31224565–29+36 70 
3. Villarreal30184854–35+19 58 
4. Atlético Madrid31176851–32+19 57 
5. Betis311113745–38+7 46 
6. Celta Vigo301111844–37+7 44 
7. Real Sociedad311191149–48+1 42 
8. Getafe301251327–31–4 41 
9. Osasuna311091237–38–1 39 
10. Espanyol311081337–48–11 38 
11. Athletic Bilbao301151432–43–11 38 
12. Girona319111133–45–12 38 
13. Rayo Vallecano308111129–35–6 35 
14. Valencia31981434–46–12 35 
15. Sevilla31971539–51–12 34 
16. Alaves31891435–46–11 33 
17. Elche317111339–47–8 32 
18. Mallorca30871536–48–12 31 
19. Levante30681634–50–16 26 
20. Oviedo30591621–48–27 24 

 

