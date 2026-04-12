Nemzeti Sportrádió

Reagált a Szeged Gottfridsson közleményére

H. Á.H. Á.
2026.04.12. 16:20
Gottfridsson ügyét lezártnak tekinti a Szeged (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
kézilabda Szeged Jim Gottfridsson
Ahogy korábban beszámoltunk róla, az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szerződést bontott Jim Gottfridssonnal. A svéd játékos szombaton a közösségi oldalán reagált a történtekre, amire aztán vasárnap a klub is közleményt adott ki, s a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet.

A Szeged svéd irányítója, Jim Gottfridsson szombat este közleményben tudatta, jogellenesnek tartja, hogy klubja pénteken este felbontotta szerződését, miután a csapat legutóbbi három mérkőzésén nem lépett pályára. Hogy mi áll a szerződésbontás hátterében, az nem derült ki egyértelműen, a Tisza-partiak pénteki közleményéből ugyanis csak maga a szerződésbontás ténye derült ki, s a játékos szombati közleménye sem említi, hogy miért került sor a szakításra a felek között.

A Szeged mindenesetre a 33 éves svéd irányító szombati közleménye után vasárnap az alábbi szűkszavú közleményt jelenítette meg hivatalos honlapján:

„Hivatalos közlemény Jim Gottfridsson közösségimédia-nyilatkozata után.

Jim Gottfridsson szerződésének megszüntetése során a klub a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, jogszerűen járt el.

A témában további tájékoztatást nem kívánunk adni, klubunk mostantól a szakmai munkára és az eredményes szereplésre koncentrál, az előttünk álló fontos mérkőzésekre készülve” – áll a klub honlapján.

Vagyis a szegediek a maguk részéről lezártnak tekintik az ügyet.

