Reagált a Szeged Gottfridsson közleményére

A Szeged svéd irányítója, Jim Gottfridsson szombat este közleményben tudatta, jogellenesnek tartja, hogy klubja pénteken este felbontotta szerződését, miután a csapat legutóbbi három mérkőzésén nem lépett pályára. Hogy mi áll a szerződésbontás hátterében, az nem derült ki egyértelműen, a Tisza-partiak pénteki közleményéből ugyanis csak maga a szerződésbontás ténye derült ki, s a játékos szombati közleménye sem említi, hogy miért került sor a szakításra a felek között.

A Szeged mindenesetre a 33 éves svéd irányító szombati közleménye után vasárnap az alábbi szűkszavú közleményt jelenítette meg hivatalos honlapján:

„Hivatalos közlemény Jim Gottfridsson közösségimédia-nyilatkozata után.

Jim Gottfridsson szerződésének megszüntetése során a klub a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, jogszerűen járt el.

A témában további tájékoztatást nem kívánunk adni, klubunk mostantól a szakmai munkára és az eredményes szereplésre koncentrál, az előttünk álló fontos mérkőzésekre készülve” – áll a klub honlapján.

Vagyis a szegediek a maguk részéről lezártnak tekintik az ügyet.