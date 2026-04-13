David Soria két tizenegyest is kivédett, mégis kikapott a Getafe a Levantétől
A kiesés elől menekülő valenciai együttes jelentős mezőnyfölényben támadta végig a találkozót, míg a José Bordalás-féle reaktív futballt játszó Getafe jobbára védekezett. A második játékrész derekán tizenegyeshez jutottak a hazaiak, de Adri (teljes nevén Adrián de la Fuente) büntetőjét David Soria kivédte. A jég a 83. percben tört meg, amikor Carlos Espí közeli fejessel volt eredményes, a legutóbbi hat bajnokiján már a hetedik gólját jegyezve. A ráadásban újabb büntetőt rúghatott a Levante, de Soria Iván Romeróval is kibabrált – a Levante ezzel együtt megérdemelten nyert, s négy pontra megközelítette a bennmaradó helyen álló Alavést. 1–0
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Levante–Getafe 1–0 (Espí 83.)
Kiállítva: Z. Romero (Getafe, 90+1.)
VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Athletic Bilbao–Villarreal 1–2 (Guruzeta 84., ill. Cardona 26., A. González 45+5.)
Osasuna–Betis 1–1 (Budimir 40. – 11-esből, ill. Ezzalzuli 7.)
Mallorca–Rayo Vallecano 3–0 (Muriqi 36., 40., Virgili 65.)
Celta Vigo–Oviedo 0–3 (A. Reina 4., Vinas 45., 57.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Real Sociedad–Alavés 3–3 (L. Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)
Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)
Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)
Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)
Sevilla–Atlético Madrid 2–1 (A. Adams 10. – 11-esből, Gudelj 45+2., ill. Bonar 35.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|31
|26
|1
|4
|84–30
|+54
|79
|2. Real Madrid
|31
|22
|4
|5
|65–29
|+36
|70
|3. Villarreal
|31
|19
|4
|8
|56–36
|+20
|61
|4. Atlético Madrid
|31
|17
|6
|8
|51–32
|+19
|57
|5. Betis
|31
|11
|13
|7
|45–38
|+7
|46
|6. Celta Vigo
|31
|11
|11
|9
|44–40
|+4
|44
|7. Real Sociedad
|31
|11
|9
|11
|49–48
|+1
|42
|8. Getafe
|31
|12
|5
|14
|27–32
|–5
|41
|9. Osasuna
|31
|10
|9
|12
|37–38
|–1
|39
|10. Espanyol
|31
|10
|8
|13
|37–48
|–11
|38
|11. Girona
|31
|9
|11
|11
|33–45
|–12
|38
|11. Athletic Bilbao
|31
|11
|5
|15
|33–45
|–12
|38
|13. Rayo Vallecano
|31
|8
|11
|12
|29–38
|–9
|35
|14. Valencia
|31
|9
|8
|14
|34–46
|–12
|35
|15. Mallorca
|31
|9
|7
|15
|39–48
|–9
|34
|16. Sevilla
|31
|9
|7
|15
|39–51
|–12
|34
|17. Alaves
|31
|8
|9
|14
|35–46
|–11
|33
|18. Elche
|31
|7
|11
|13
|39–47
|–8
|32
|19. Levante
|31
|7
|8
|16
|35–50
|–15
|29
|20. Oviedo
|31
|6
|9
|16
|24–48
|–24
|27