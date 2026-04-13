David Soria két tizenegyest is kivédett, mégis kikapott a Getafe a Levantétől

2026.04.13. 23:23
Getafe Levante La Liga
A Levante 1–0-ra nyert odahaza a Getafe ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 31. fordulójának hétfői meccsén.

A kiesés elől menekülő valenciai együttes jelentős mezőnyfölényben támadta végig a találkozót, míg a José Bordalás-féle reaktív futballt játszó Getafe jobbára védekezett. A második játékrész derekán tizenegyeshez jutottak a hazaiak, de Adri (teljes nevén Adrián de la Fuente) büntetőjét David Soria kivédte. A jég a 83. percben tört meg, amikor Carlos Espí közeli fejessel volt eredményes, a legutóbbi hat bajnokiján már a hetedik gólját jegyezve. A ráadásban újabb büntetőt rúghatott a Levante, de Soria Iván Romeróval is kibabrált – a Levante ezzel együtt megérdemelten nyert, s négy pontra megközelítette a bennmaradó helyen álló Alavést. 1–0

SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Levante–Getafe 1–0 (Espí 83.)
Kiállítva: Z. Romero (Getafe, 90+1.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Athletic Bilbao–Villarreal 1–2 (Guruzeta 84., ill. Cardona 26., A. González 45+5.)
Osasuna–Betis 1–1 (Budimir 40. – 11-esből, ill. Ezzalzuli 7.)
Mallorca–Rayo Vallecano 3–0 (Muriqi 36., 40., Virgili 65.)
Celta Vigo–Oviedo 0–3 (A. Reina 4., Vinas 45., 57.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Real Sociedad–Alavés 3–3 (L. Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)
Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)
Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)
Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)
Sevilla–Atlético Madrid 2–1 (A. Adams 10. – 11-esből, Gudelj 45+2., ill. Bonar 35.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona31261484–30+54 79 
2. Real Madrid31224565–29+36 70 
3. Villarreal31194856–36+20 61 
4. Atlético Madrid31176851–32+19 57 
5. Betis311113745–38+7 46 
6. Celta Vigo311111944–40+4 44 
7. Real Sociedad311191149–48+1 42 
8. Getafe311251427–32–5 41 
9. Osasuna311091237–38–1 39 
10. Espanyol311081337–48–11 38 
11. Girona319111133–45–12 38 
11. Athletic Bilbao311151533–45–12 38 
13. Rayo Vallecano318111229–38–9 35 
14. Valencia31981434–46–12 35 
15. Mallorca31971539–48–9 34 
16. Sevilla31971539–51–12 34 
17. Alaves31891435–46–11 33 
18. Elche317111339–47–8 32 
19. Levante31781635–50–15 29 
20. Oviedo31691624–48–24 27 

 

