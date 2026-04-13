David Soria két tizenegyest is kivédett, mégis kikapott a Getafe a Levantétől

A kiesés elől menekülő valenciai együttes jelentős mezőnyfölényben támadta végig a találkozót, míg a José Bordalás-féle reaktív futballt játszó Getafe jobbára védekezett. A második játékrész derekán tizenegyeshez jutottak a hazaiak, de Adri (teljes nevén Adrián de la Fuente) büntetőjét David Soria kivédte. A jég a 83. percben tört meg, amikor Carlos Espí közeli fejessel volt eredményes, a legutóbbi hat bajnokiján már a hetedik gólját jegyezve. A ráadásban újabb büntetőt rúghatott a Levante, de Soria Iván Romeróval is kibabrált – a Levante ezzel együtt megérdemelten nyert, s négy pontra megközelítette a bennmaradó helyen álló Alavést. 1–0

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Levante–Getafe 1–0 (Espí 83.)

Kiállítva: Z. Romero (Getafe, 90+1.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Athletic Bilbao–Villarreal 1–2 (Guruzeta 84., ill. Cardona 26., A. González 45+5.)

Osasuna–Betis 1–1 (Budimir 40. – 11-esből, ill. Ezzalzuli 7.)

Mallorca–Rayo Vallecano 3–0 (Muriqi 36., 40., Virgili 65.)

Celta Vigo–Oviedo 0–3 (A. Reina 4., Vinas 45., 57.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Real Sociedad–Alavés 3–3 (L. Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)

Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)

Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)

Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)

Sevilla–Atlético Madrid 2–1 (A. Adams 10. – 11-esből, Gudelj 45+2., ill. Bonar 35.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)