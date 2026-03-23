Megvan, mikor rendezik a tavaszi el Clásicót

2026.03.23. 11:00
FC Barcelona Real Madrid Barcelona spanyol foci el Clásico La Liga
A Spanyol Labdarúgóliga (LFP) bejelentette, hogy mikor rendezik a La Liga következő szuperrangadóját, az FC Barcelona–Real Madrid összecsapást.

A két ősi rivális május 10-én vasárnap, 21 órától találkozik egymással a Barcelona otthonában, a Camp Nouban. A mérkőzést a bajnokság 35. fordulójában rendezik meg.

Az őszi összecsapáson a Real Madrid 2–1-re győzött a katalán csapat ellen a Bernabéu-stadionban.

 

