Kirúgta edzőjét a Sevilla a bajnoki hajrá előtt – hivatalos

Az argentin szakember 265 napig, 32 mérkőzésen irányította az andalúziai együttest: a mérlege tíz győzelem mellett hét döntetlen és 15 vereség volt. A madridi As arról számolt be, hogy Almeyda menesztését azonban elsősorban az indokolta, hogy a csapat nagyon rossz képet festett magáról az elmúlt hetekben, ráadásul kimondottan nehéz a sorsolása a bajnoki hajrában.

A Sevilla 29 forduló után csak a 15. helyen áll a La Liga tabelláján, előnye csupán három pont a már kieső helyen álló Mallorca előtt. A gárda szombaton hazai pályán szenvedett 2–0-s vereséget a Valenciától, és az ezt megelőző három bajnokiján is nyeretlen maradt.

Csak az elmúlt négy évben Almeyda már a nyolcadik edző volt, aki irányította a Sevillát Julen Lopetegui, Jorge Sampaoli, José Luis Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, García Pimienta és Joaquín Caparrós után, és most egy újabb szakember veszi majd át a csapatot, de arról egyelőre nincs még sajtóinformáció sem, hogy ki.