Nemzeti Sportrádió

Ernesto Valverde az idény végén távozik az Athletic Bilbaótól – hivatalos

M. B.M. B.
2026.03.20. 13:03
Fotó: Getty Images
Címkék
A spanyol élvonalban (La Liga) érdekelt Athletic Bilbao a hivatalos honlapján közölte, hogy az idény végéig szóló szerződése lejártával távozik a csapat klubrekorder vezetőedzője, Ernesto Valverde.

„A következő idényben már nem én leszek az Athletic vezetőedzője. Jó ideje fontolgattam ezt a döntést, s ezt a klubbal is megosztottam. Ezzel együtt fontos megjegyezni, hogy a vasárnap, Betis elleni meccsel együtt tíz fontos bajnoki vár ránk. Ez idő alatt elérhetjük a céljainkat, s hiszek benne, hogy összefogással ez sikerülni is fog” – idézi Valverde nyilatkozatát a klubhonlap.

A 62 esztendős szakember – aki játékosként 188 meccsen 50 gólt szerzett piros-fehérben – ezzel a harmadik ciklusát zárja le Bilbaóban: korábban 2003–2005, illetve 2013–2017 között irányította az Athleticet, míg a jelenlegi regnálását 2022-ben kezdte el. Valverde 2016-ban spanyol Szuperkupát, 2024-ben pedig Király-kupát nyert az „oroszlánokkal”.

Legfrissebb hírek

A Cruzeiro elköszönt a korábbi brazil szövetségi kapitánytól

Minden más foci
2026.03.16. 17:44

Echeverri varázsolt, a Girona legyőzte a Bilbaót; bombagóllal nyert az Atlético

Spanyol labdarúgás
2026.03.14. 18:30

Lamine Yamal remek góljával nyert a Barcelona a Bilbao otthonában

Spanyol labdarúgás
2026.03.07. 22:55

Oyarzabal büntetője döntött, a Real Sociedad lesz az Atlético ellenfele a Király-kupa döntőjében

Spanyol labdarúgás
2026.03.04. 23:01

Guruzeta duplája döntött, bilbaói vereségével kilenc tétmeccs óta nyeretlen az Elche

Spanyol labdarúgás
2026.02.20. 23:11

La Liga: simán kikapott a Rayo Vallecanótól az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.02.15. 20:31

A Real Sociedad idegenben szerzett előnyt az Athletic Bilbao ellen a Király-kupa elődöntőjében

Spanyol labdarúgás
2026.02.11. 22:55

Umar Sadiq két kapura játszott, a Williams fivérek a négy közé juttatták a Bilbaót a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2026.02.04. 23:05
Ezek is érdekelhetik