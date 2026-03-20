Ernesto Valverde az idény végén távozik az Athletic Bilbaótól – hivatalos

„A következő idényben már nem én leszek az Athletic vezetőedzője. Jó ideje fontolgattam ezt a döntést, s ezt a klubbal is megosztottam. Ezzel együtt fontos megjegyezni, hogy a vasárnap, Betis elleni meccsel együtt tíz fontos bajnoki vár ránk. Ez idő alatt elérhetjük a céljainkat, s hiszek benne, hogy összefogással ez sikerülni is fog” – idézi Valverde nyilatkozatát a klubhonlap.

A 62 esztendős szakember – aki játékosként 188 meccsen 50 gólt szerzett piros-fehérben – ezzel a harmadik ciklusát zárja le Bilbaóban: korábban 2003–2005, illetve 2013–2017 között irányította az Athleticet, míg a jelenlegi regnálását 2022-ben kezdte el. Valverde 2016-ban spanyol Szuperkupát, 2024-ben pedig Király-kupát nyert az „oroszlánokkal”.