Marco Rose lehet Tóth Alex edzője – sajtóhír

Mint ismert, Andoni Iraola az idény végén távozik a Bournemouth éléről. A baszk tréner csaknem hároméves regnálás után vált klubot, a Bournemouth történetének legsikeresebb edzőjeként távozik.

Kedden már megírtuk, hogy a The Athletic Kieran McKennát, a PL-be való visszatérésért harcoló Ipswich Town mesterét gondolja Iraola utódjának, míg a Talksport szerint Marco Rose veszi át a baszk edző helyét. Utóbbi értesülést erősíti meg saját információra hivatkozva Florian Plettenberg is.

🚨🍒 Marco Rose (most recently RB Leipzig) is one of the top candidates to replace Andoni Iraola at Bournemouth next season, after @GiveMeSport confirmed.



Further candidates are being assessed, but Rose is high on the shortlist. Concrete talks have already taken place.… pic.twitter.com/PUM7wZVzQE — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 14, 2026

A német transzferguru szerint már meg is kezdődtek a konkrét tárgyalások. A Bournemouth továbbra is több lehetőséget mérlegel, de úgy tűnik, Rose az élen szerepel a jelöltlistájukon. Az olyan kluboknál szerzett tapasztalata, mint az RB Leipzig és a Borussia Dortmund, erősíti alkalmasságát a posztra, írja a besoccer.com.

Rose korábban megfordult a Red Bull Salzburgnál, a Mönchengladbachnál, majd a Dortmundnál és a Lipcsénél is. Utóbbi állomáshelyén dolgozott Willi Orbánnal és Gulácsi Péterrel, Angliában pedig egy másik magyar válogatott játékossal, Tóth Alexszel dolgozhat együtt.