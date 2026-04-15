Marco Rose lehet Tóth Alex edzője – sajtóhír

2026.04.15. 12:01
Gulácsi Péter és Marco Rose 2024 áprilisában (Fotó: Getty Images)
Sajtóhírek szerint Marco Rose veheti át a Tóth Alexet soraiban tudó Bournemouth vezetését.

Mint ismert, Andoni Iraola az idény végén távozik a Bournemouth éléről. A baszk tréner csaknem hároméves regnálás után vált klubot, a Bournemouth történetének legsikeresebb edzőjeként távozik.

Kedden már megírtuk, hogy a The Athletic Kieran McKennát, a PL-be való visszatérésért harcoló Ipswich Town mesterét gondolja Iraola utódjának, míg a Talksport szerint Marco Rose veszi át a baszk edző helyét. Utóbbi értesülést erősíti meg saját információra hivatkozva Florian Plettenberg is.

A német transzferguru szerint már meg is kezdődtek a konkrét tárgyalások. A Bournemouth továbbra is több lehetőséget mérlegel, de úgy tűnik, Rose az élen szerepel a jelöltlistájukon. Az olyan kluboknál szerzett tapasztalata, mint az RB Leipzig és a Borussia Dortmund, erősíti alkalmasságát a posztra, írja a besoccer.com.

Rose korábban megfordult a Red Bull Salzburgnál, a Mönchengladbachnál, majd a Dortmundnál és a Lipcsénél is. Utóbbi állomáshelyén dolgozott Willi Orbánnal és Gulácsi Péterrel, Angliában pedig egy másik magyar válogatott játékossal, Tóth Alexszel dolgozhat együtt. 

Angol labdarúgás
22 órája

Az idény végén távozik Tóth Alex edzője – hivatalos

Andoni Iraola három év után int búcsút a Bournemouthnak.

 

 

