Marco Rose lehet Tóth Alex edzője – sajtóhír
Mint ismert, Andoni Iraola az idény végén távozik a Bournemouth éléről. A baszk tréner csaknem hároméves regnálás után vált klubot, a Bournemouth történetének legsikeresebb edzőjeként távozik.
Kedden már megírtuk, hogy a The Athletic Kieran McKennát, a PL-be való visszatérésért harcoló Ipswich Town mesterét gondolja Iraola utódjának, míg a Talksport szerint Marco Rose veszi át a baszk edző helyét. Utóbbi értesülést erősíti meg saját információra hivatkozva Florian Plettenberg is.
A német transzferguru szerint már meg is kezdődtek a konkrét tárgyalások. A Bournemouth továbbra is több lehetőséget mérlegel, de úgy tűnik, Rose az élen szerepel a jelöltlistájukon. Az olyan kluboknál szerzett tapasztalata, mint az RB Leipzig és a Borussia Dortmund, erősíti alkalmasságát a posztra, írja a besoccer.com.
Rose korábban megfordult a Red Bull Salzburgnál, a Mönchengladbachnál, majd a Dortmundnál és a Lipcsénél is. Utóbbi állomáshelyén dolgozott Willi Orbánnal és Gulácsi Péterrel, Angliában pedig egy másik magyar válogatott játékossal, Tóth Alexszel dolgozhat együtt.
Az idény végén távozik Tóth Alex edzője – hivatalos