A NEKA legyőzte a Kozármislenyt a női kézi NB I kiesési rangadóján

A NEKA saját közönsége előtt 27–23-ra legyőzte a sereghajtó Kozármislenyt a női kézilabda NB I bennmaradás szempontjából fontos, szombati első mérkőzésén.

Csapó Kincső 12 védéssel, Szabó Aida 11 góllal járult hozzá a hazai sikerhez, a túloldalon Scheffer Zsanett tízszer volt eredményes. A tabellán kettőről négy pontra nőtt a különbség a két együttes között. KÉZILABDA

NŐI NB I

NEKA–Kozármisleny KA 27–23 (15–14)

