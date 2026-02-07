Nemzeti Sportrádió

A NEKA legyőzte a Kozármislenyt a női kézi NB I kiesési rangadóján

V. J./MTIV. J./MTI
2026.02.07. 17:43
Fotó: Kozármisleny SE/FB
A NEKA saját közönsége előtt 27–23-ra legyőzte a sereghajtó Kozármislenyt a női kézilabda NB I bennmaradás szempontjából fontos, szombati első mérkőzésén.

Csapó Kincső 12 védéssel, Szabó Aida 11 góllal járult hozzá a hazai sikerhez, a túloldalon Scheffer Zsanett tízszer volt eredményes. A tabellán kettőről négy pontra nőtt a különbség a két együttes között.

KÉZILABDA
NŐI NB I
NEKA–Kozármisleny KA 27–23 (15–14)
Jegyzőkönyv később!

Később
18.00: Kisvárda Master Good SE–Váci NKSE

 

