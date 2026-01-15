„Ennél a klubnál a döntetlen is tragédiának számít...” – Arbeloa az Albacete elleni blama után

„Ennél a klubnál a döntetlen is tragédiának számít, képzeljék hát el, milyen érzés így kikapni – kezdte értékelőjét Álvaro Arbeloa. – A szurkolók érthető módon csalódottak. Ismerjük a csapat problémáit, ettől a ponttól kezdve javulnunk kell. Én vagyok a felelős, mivel én raktam össze a keretet és a kezdőcsapatot is. Annyit tehetek most, hogy megköszönöm a srácoknak, hogy mindent megtettek a továbbjutásért, s megpróbálom megvigasztalni őket.”

A hétfőn menesztett Xabi Alonso helyére kinevezett szakember hozzátette, hogy meggyőződése szerint a megfelelő kezdőcsapatot küldte a pályára, s ha megthetné, akkor sem döntene másképp. Elmondása szerint a játékosok hozzáállásával nem volt gond, ők nyerni akartak.

„Kudarc? Nem félek a kudarctól. Megértem, ha valaki a mai vereséget így könyveli el. Az élet során megtanultam, hogy a kudarc egy szükséges lépés a siker felé vezető úton, amely hosszabb távon jobbá teszi az embert. Az évek során számos kudarcot és kiesést átéltem már. (...) Azért vagyok itt, hogy trófeákat nyerjek a csapattal, nem azért, hogy valakinél jobb vagy rosszabb edző legyek” – mondta Arbeloa.

A 42 éves szakember balul elsült debütálását a szurkolók sem hagyták szó nélkül: amikor Arbeloa elhagyta a Carlos Belmonte Stadiont, a parkolóban összegyűlt drukkerek az előd, Xabi Alonso nevét skandálták.

Alberto González edzői pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta (Fotó: Getty Images)

„Euforikus hangulatban vagyunk, számunkra ez egy valóra vált álom – így az Albacete vezetőedzője, Alberto González. – Örülök a csapat teljesítményének, nagyon sok embernek örömet szereztünk. A pályára lépő játékosok egytől egyig kiérdemelték a helyüket, mindent megtettek, hogy eljussanak idáig.”

A 46 éves edző elmondása szerint meglepően nyugodt volt a meccs napján, mivel csapata számára egyfajta jutalomjáték volt a találkozó. González ezt követően az ellenfél helyzetéről is szót ejtett.

„Számomra egyértelmű, hogy a Real Madrid mindig összeszedi magát. Korábban is láthattuk, hogy mindenki a világ végét várta, erre megnyerték a Bajnokok Ligáját. Biztos vagyok benne, hogy ezúttal is összekapják magukat” – vélekedett az Albacete mestere.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Albacete (II.)–Real Madrid 3–2 (Javi Villar 42., Jefté 82., 90+4., ill. Mastantuono 45+3., Gonzalo García 90+2.)