NB II: hátrányban a Szeged; egyenlített a Karcag – élő eredménykövető!

A labdarúgó NB II 20. fordulójában a szombati három mérkőzés után vasárnap négy meccset rendeznek. A második helyen álló Vasas a Tiszakécske otthonában játszik, a hetedik Szeged a Kozármisleny vendégeként lép pályára, míg a hatodik Karcag a BVSC-t, a 13. helyezett Ajka a Szentlőrincet fogadja. Hétfőn a Békéscsaba–Videoton találkozóval zárul a forduló.

LABDARÚGÓ NB II

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 14 órakor kezdődött: Karcagi SC–BVSC-Zugló 1–1 (Kohut 39., ill. Törőcsik P. 34.)

HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (Zamostny 39.) – Kihagyott 11-es: Zamostny (5., Kozármisleny) Később kezdődik: 15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC

15.00: FC Ajka–Szentlőrinc SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC 0–0

Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC 0–2

Kecskeméti TE–Budafoki MTE 2–1

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport) AZ ÁLLÁS

A JÁTÉKNAP ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 20 14 3 3 39–16 +23 45 2. Vasas FC 19 12 3 4 32–17 +15 39 3. Kecskeméti TE 20 10 3 7 32–24 +8 33 4. Mezőkövesd 20 9 6 5 28–23 +5 33 5. Csákvár 20 7 8 5 26–25 +1 29 6. Karcagi SC 19 7 7 5 21–25 –4 28 7. Szeged-Csanád GA 19 6 7 6 20–19 +1 25 8. Kozármisleny 19 6 7 6 23–24 –1 25 9. Videoton FC Fehérvár 19 6 6 7 24–22 +2 24 10. Tiszakécske 19 6 6 7 23–29 –6 24 11. BVSC-Zugló 19 6 3 10 17–20 –3 21 12. Budafoki MTE 20 5 6 9 21–32 –11 21 13. FC Ajka 19 6 1 12 12–23 –11 19 14. Békéscsaba 19 4 7 8 20–30 –10 19 15. Soroksár SC 20 4 6 10 27–34 –7 18 16. Szentlőrinc 19 3 9 7 23–25 –2 18