NB II: hátrányban a Szeged; egyenlített a Karcag – élő eredménykövető!

V. B.V. B.
2026.03.01. 13:55
A Vasasnak győznie kell ahhoz, hogy tartani tudja a lépést a listavezető Honvéddal (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC, archív)
A labdarúgó NB II 20. fordulójában a szombati három mérkőzés után vasárnap négy meccset rendeznek. A második helyen álló Vasas a Tiszakécske otthonában játszik, a hetedik Szeged a Kozármisleny vendégeként lép pályára, míg a hatodik Karcag a BVSC-t, a 13. helyezett Ajka a Szentlőrincet fogadja. Hétfőn a Békéscsaba–Videoton találkozóval zárul a forduló. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi összecsapásról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

14 órakor kezdődött:

Karcagi SC–BVSC-Zugló 1–1 (Kohut 39., ill. Törőcsik P. 34.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (Zamostny 39.)Kihagyott 11-es: Zamostny (5., Kozármisleny) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Később kezdődik:

15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC
15.00: FC Ajka–Szentlőrinc

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC 0–0
Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC 0–2
Kecskeméti TE–Budafoki MTE 2–1
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS
A JÁTÉKNAP ELŐTT		MGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd20143339–16+2345
  2. Vasas FC19123432–17+1539
  3. Kecskeméti TE20103732–24+833
  4. Mezőkövesd2096528–23+533
  5. Csákvár2078526–25+129
  6. Karcagi SC1977521–25–428
  7. Szeged-Csanád GA1967620–19+125
  8. Kozármisleny1967623–24–125
  9. Videoton FC Fehérvár1966724–22+224
10. Tiszakécske1966723–29–624
11. BVSC-Zugló19631017–20–321
12. Budafoki MTE2056921–32–1121
13. FC Ajka19611212–23–1119
14. Békéscsaba1947820–30–1019
15. Soroksár SC20461027–34–718
16. Szentlőrinc1939723–25–218

 

