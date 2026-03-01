NB II: hátrányban a Szeged; egyenlített a Karcag – élő eredménykövető!
A labdarúgó NB II 20. fordulójában a szombati három mérkőzés után vasárnap négy meccset rendeznek. A második helyen álló Vasas a Tiszakécske otthonában játszik, a hetedik Szeged a Kozármisleny vendégeként lép pályára, míg a hatodik Karcag a BVSC-t, a 13. helyezett Ajka a Szentlőrincet fogadja. Hétfőn a Békéscsaba–Videoton találkozóval zárul a forduló. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi összecsapásról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!
LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
14 órakor kezdődött:
Karcagi SC–BVSC-Zugló 1–1 (Kohut 39., ill. Törőcsik P. 34.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (Zamostny 39.) – Kihagyott 11-es: Zamostny (5., Kozármisleny) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Később kezdődik:
15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC
15.00: FC Ajka–Szentlőrinc
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC 0–0
Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC 0–2
Kecskeméti TE–Budafoki MTE 2–1
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
A JÁTÉKNAP ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|20
|14
|3
|3
|39–16
|+23
|45
|2. Vasas FC
|19
|12
|3
|4
|32–17
|+15
|39
|3. Kecskeméti TE
|20
|10
|3
|7
|32–24
|+8
|33
|4. Mezőkövesd
|20
|9
|6
|5
|28–23
|+5
|33
|5. Csákvár
|20
|7
|8
|5
|26–25
|+1
|29
|6. Karcagi SC
|19
|7
|7
|5
|21–25
|–4
|28
|7. Szeged-Csanád GA
|19
|6
|7
|6
|20–19
|+1
|25
|8. Kozármisleny
|19
|6
|7
|6
|23–24
|–1
|25
|9. Videoton FC Fehérvár
|19
|6
|6
|7
|24–22
|+2
|24
|10. Tiszakécske
|19
|6
|6
|7
|23–29
|–6
|24
|11. BVSC-Zugló
|19
|6
|3
|10
|17–20
|–3
|21
|12. Budafoki MTE
|20
|5
|6
|9
|21–32
|–11
|21
|13. FC Ajka
|19
|6
|1
|12
|12–23
|–11
|19
|14. Békéscsaba
|19
|4
|7
|8
|20–30
|–10
|19
|15. Soroksár SC
|20
|4
|6
|10
|27–34
|–7
|18
|16. Szentlőrinc
|19
|3
|9
|7
|23–25
|–2
|18
