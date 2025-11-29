Nemzeti Sportrádió

Yamal és Olmo remekelt, a Barcelona otthon tartotta a három pontot az Alavés ellen

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2025.11.29. 18:19
null
Lamine Yamal először volt eredményes a Spotify Camp Nouban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Barcelona Alavés La Liga
Másodjára játszott a félig-meddig már felújított otthonában a Barcelona labdarúgócsapata, amely a La Liga 14. fordulójában az Alavést fogadta szombaton. A katalánok fennállásuk 126. évfordulójának napján 3–1-es sikert arattak.

Cikkünk frissül, további részletek hamarosan...

SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
Barcelona–Alavés 3–1 (2–1)
Barcelona, Spotify Camp Nou. Vezette: Ortiz
Barcelona: J. García – E. García (Koundé, 46.), Cubarsí, Martín, Balde – Casadó, Bernal (Rashford, 46.), Olmo – Yamal, Lewandowski (F. Torres, 60.), Raphinha, (Pedri, 60.). Vezetőedző: Hansi Flick
Alavés: Sivera – Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada (T. Martínez, 80.) – Blanco – Calebe (C. Vicente, 58.), D. Suárez (A. Guevara, 68.), P. Ibanez (Guridi, 68.), Rebbacs (Alena, 58.) – Boyé. Vezetőedő: Eduardo Coudet
Gólszerző: Yamal (9.), Olmo (26., 90+3.), ill. P. Ibanez (1.)

 

Barcelona Alavés La Liga
Legfrissebb hírek

Fergeteges utolsó 30 perc Mallorcán, drámai körülmények között mentett pontot az Osasuna

Spanyol labdarúgás
1 órája

Ezúttal bejött a Bordalás-féle célfutball, Soria védései három pontot értek a Getafének

Spanyol labdarúgás
19 órája

Megsérült a spanyol válogatott vb-selejtezőin brillírozó támadó

Spanyol labdarúgás
2025.11.27. 18:15

Fontos meccsekről marad le sérülés miatt az FC Barcelona támadója

Spanyol labdarúgás
2025.11.27. 16:10

„Néha reggel nem volt kedve edzeni” – Ronaldinhóról beszélt a korábbi MTK-edző

Spanyol labdarúgás
2025.11.26. 18:32

A Leverkusen elrontotta Guardiola századik manchesteri BL-meccsét; Aubameyang Szalah nyomában

Bajnokok Ligája
2025.11.26. 11:02

Maresca: Ne hasonlítsuk Yamalt és Estevaót Messihez és Ronaldóhoz

Bajnokok Ligája
2025.11.26. 07:13

A Barcelona simán kikapott a Chelsea otthonában

Bajnokok Ligája
2025.11.25. 23:00
Ezek is érdekelhetik