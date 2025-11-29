Yamal és Olmo remekelt, a Barcelona otthon tartotta a három pontot az Alavés ellen
Másodjára játszott a félig-meddig már felújított otthonában a Barcelona labdarúgócsapata, amely a La Liga 14. fordulójában az Alavést fogadta szombaton. A katalánok fennállásuk 126. évfordulójának napján 3–1-es sikert arattak.
Cikkünk frissül, további részletek hamarosan...
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
Barcelona–Alavés 3–1 (2–1)
Barcelona, Spotify Camp Nou. Vezette: Ortiz
Barcelona: J. García – E. García (Koundé, 46.), Cubarsí, Martín, Balde – Casadó, Bernal (Rashford, 46.), Olmo – Yamal, Lewandowski (F. Torres, 60.), Raphinha, (Pedri, 60.). Vezetőedző: Hansi Flick
Alavés: Sivera – Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada (T. Martínez, 80.) – Blanco – Calebe (C. Vicente, 58.), D. Suárez (A. Guevara, 68.), P. Ibanez (Guridi, 68.), Rebbacs (Alena, 58.) – Boyé. Vezetőedő: Eduardo Coudet
Gólszerző: Yamal (9.), Olmo (26., 90+3.), ill. P. Ibanez (1.)
Legfrissebb hírek
A Barcelona simán kikapott a Chelsea otthonában
Bajnokok Ligája
2025.11.25. 23:00
Ezek is érdekelhetik