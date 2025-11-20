Kroos: Vini, nincs szükséged az ilyesmire!

A német válogatott és a Real Madrid egykori remek középpályása, Toni Kroos sosem arról volt híres, hogy túlzottan becsomagolná a mondanivalóját. Így történt ez most is, a tavaly visszavonult világbajnok őszintén vallott arról, hogyan tett kísérletet zabolátlan csapattársa, Vinícius Júnior megfékezésére.

A 35 éves exfutballista elmondta: a nemrégiben edzőjével, Xabi Alonsóval is összebalhézó brazil állandó reklamálása, az ellenfelek, a bírók és a közönség hergelése nagyon bosszantotta, ráadásul a csapatot is meglehetősen rossz fényben tüntette fel – írta a Mundo Deportivo.

„Mondtam neki, hogy fejezze be, mert a viselkedése az egész csapatra hatással van. Irritálhatja az ellenfeleket, a játékvezetőket és akár még a rivális szurkolóit is. A csapat is úgy érezte, hogy emiatt mindenki ellenünk fordul. Sokszor megpróbáltam megnyugtatni a pályán, hogy ne zökkenjen ki a ritmusból, mert néhányszor ilyesmi is megesett. Újra és újra mondtam neki: »Vini, te olyan jó vagy, hogy nincs szükséged az ilyesmire.«” – idézte fel az volt csapattárssal kapcsolatos emlékeket Kroos.