La Liga: Real Madrid–Villarreal

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

Real Madrid–Villarreal 2–0 (0–0) – élőben az NSO-n!

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. V: Guillermo Cuadra Fernández

Real Madrid: Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Ceballos (Camavinga, 64.), Tchouaméni, Güler (Jude Bellingham, 64.) – Mastantuono, K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso

A kispadon: Lunyin (k.), Mestre (k.), Alaba, Raúl Asencio, Fran García, Brahim Díiaz, Endrick, Gonzalo García, Rodrygo

Villarreal: Tenas – Mourino, Rafa Marín, Veiga, Cardona – Buchanan (Pépé, a szünetben), Santi Comesana, Partey, Pape Gueye – Oluwaseyi, Moleiro (Mikautadze, a szünetben). Vezetőedző: Marcelino

A kispadon: Diego Conde (k.), Luiz Júnior (k.), Altimira, Pedraza, Parejo, Ahomas, Szolomon

Gólszerző: Vinícius Júnior (47., 69. – a másodikat 11-esből)

Az Atlético Madrid elleni vereség után a Bajnokok Ligájában könnyedén nyert a Real Madrid, és az utóbbi napok egyetlen vitás kérdését, a Mi legyen Federico Valverdével? című mini minikrimit is lezárta Xabi Alonso, aki a mostanában sokat kritizált uruguayi középpályást ismét a kezdőbe nevezte – ismét jobbhátvédként.

A Villarreal elleni mérkőzés előtt Kylian Mbappé megkapta az előző hónap legjobbjának járó trófeát, Arda Güler pedig az U23-asok szeptemberi legkiválóbbját illető trófeát emelhette a magasba.

Az első félidő nagy hazai mezőnyfölényt hozott, és öt hazai helyzetet: egyszer Güler lőtt az ötös bal sarka elől a kapu fölé, kétszer a 100. realos mérkőzésén szereplő Aurélien Tchouaméni fejelt a léc fölé; Mbappé pár remek passz mellett egyszer kapura lőtt, de a jobb alsó előtt vetődve fogta a labdát Arnau Tenas, Renato Veiga meg hatalmasat mentett Franco Mastantuono próbálkozásánál.

A félidő hajrájában Tani Oluwaseyi ziccerénél hatalmasat védett Thibaut Courtois, kissé csalódottak lehettek tehát a szünetben a madridi drukkerek.

A 450. élvonalbeli bajnokiján irányító Marcelino beküldte bátran a szünetben a középcsatár Zsorzs Mikautadzét és a szélső Nicolas Pépét, de ahogyan az ilyenkor lenni szokott, gyorsan gólt kapott a csapata; igaz, az addig kiválóan játszó Santi Comesana peches labdaérintése is kellett Vinícius Júnior találatához.

Bővebben hamarosan.