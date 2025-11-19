Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: megműtötték a Mosonmagyaróvár beállóját

2025.11.19. 20:08
Tyiskov-Helembai Fanny (Fotó: MKSZ)
Megműtötték Tyiskov-Helembai Fannynak, a női kézilabda NB I-ben szereplő Mosonmagyaróvár beállójának a térdét.

A klub honlapjának szerdai tájékoztatója szerint Tyiskov-Helembai Fanny térde a Dunaújváros elleni bajnoki meccs ötvenedik percében egy beugrás után roppant meg. Az MRI és orvosi vizsgálat kimutatta, hogy a keresztszalag épségben maradt, de a meniszkuszán találtak egy kis sérülést, amelyet még a múlt pénteken megműtöttek. A játékos várhatóan négy-hat hét kihagyást követően térhet vissza.

Háfra Noéminak korábban keresztszalag-sérülése volt, amely a műtét és a felépülés során degeneratív elváltozásokat okozott és hátráltatta a fizikai fejlődését a szezon kezdete óta. Az egészségügyi csapat PRP-terápiát alkalmazott, ami többhetes gyógyulást igényel. A felépülése jó úton halad, a junior-világbajnok átlövő már a csapattal edz.

A francia kapus, Mélanie Halter számára a szakemberek konzervatív kezelést javasoltak, de Franciaországban a műtét mellett döntöttek. A rehabilitációt hazájában végzi, visszatérése januárban várható.

 

