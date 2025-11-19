Nemzeti Sportrádió

A Balatonfüred és a Tatabánya is nyert hazai pályán a férfi kézi NB I-ben

2025.11.19. 20:08
Baptiste Damatrin ötször vette be a Budakalász kapuját (Fotó: Tatabánya Kézilabda Club/Facebook, archív)
férfi kézilabda NB I Balatonfüredi KSE Mol Tatabánya KC
Az Európa-kupában is szereplő Balatonfüred és Tatabánya is hazai pályán győzött a férfi kézilabda NB I szerdai játéknapján.

A fürediek a sereghajtó Komlót győzték le négy góllal, Varga Márton hat, Hornyák Péter öt találattal, Deményi Xavér 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A baranyaiaknál Váczi Milán hét, Gulyás Gergő hat góllal zárt.

A Tatabánya a Budakalász ellen nyert ugyancsak négy góllal, a hazaiaknál minden mezőnyjátékos betalált, Daniel Mosindi, Éles Benedek és Terjék Roland hat-hat találattal, Székely Márton 11 védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon a mindössze 11 mezőnyjátékos közül Mátés István kilenc, Sinkovits Benjámin nyolc, Jan Polcar hét alkalommal talált be.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
10. FORDULÓ
BALATONFÜREDI KSE–CARBONEX-KOMLÓ 31–27 (18–11)
Balatonfüred, 300 néző. V: Nagy F., Túróczy
BALATONFÜRED: DEMÉNYI – HORNYÁK P. 5 (2), ROZMAN 4, Garajszki 1, Szretenovics 2, VARGA M. 6, Melnyicsuk 2. Csere: Füstös (kapus), BÓKA 3, Németh B. 1, Tóth N., Fekete B., SIMOTICS 4, Klucsik, Urbán-Patocskai 3 (2), Szabó L. Edző: Kis Ákos
KOMLÓ: Vjunik – Urbán 2, Varga Sz., VÁCZI M. 8, Szöllősi O. 1, JERKOVIC 4, Menyhárt 3. Csere: Ágoston Á. (kapus), Ág, Balogh N., Marcsek, Borsos, Pataki, GULYÁS G. 6 (6), Ács P., Zennadi 3. Edző: György László
Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–2. 11. p.: 5–4. 15. p.: 6–7. 19. p.: 9–9. 25. p.: 14–9. 29. p.: 17–10. 36. p.: 21–12. 41. p.: 24–14. 47. p.: 26–18. 55. p.: 31–21
Kiállítások: 4, ill. 8 perc
Hétméteresek: 5/4, ill. 6/6
MESTERMÉRLEG
Kis Ákos: – A legfontosabb az volt, hogy megnyerjük a mérkőzést. Bizonytalanul kezdtünk, aztán belemelegedtünk és nyolc-tíz gólos előnyre tettünk szert. A végén sajnos könnyelműen játszottunk, ez tanulság a jövőre nézve.
György László: – Sajnos csak húsz percig tudtuk tartani a lépést a házigazdával, mert a támadójátékunkban gyermeteg hibákat követtünk el. A hazaiak elhúztak, és a nagy előnyüket már nem tudtuk behozni. A második félidei játékunkkal elégedett voltam.

MOL TATABÁNYA KC–CYEB-BUDAKALÁSZ 40–36 (23–19)
Tatabánya, 1247 néző. V: Hargitai, Markó
TATABÁNYA: Andó – TERJÉK 6 (1), MOSZINDI 6, Zsitnyikov 1, Vajda H. 3, Sarac 3, Krakovszki B. 5 (1). Csere: Székely M., Sörös (kapusok), Papp T. 1, ÉLES B. 6, Havran 2, DAMATRIN 5 (1), Lemos 1, Sztraka 1. Edző: Tóth Edmond
BUDAKALÁSZ: Nagy T. – MÁTÉS 9 (2), SINKOVITS 8 (1), Dávid M., ZAKOR 6, Polcar 7, Forgács M. Csere: Takács Á. (kapus), Szujó 1, Száva, Pieczonka 4, Fekete G., Fórizs 1. Edző: Csoknyai István
Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–4. 10. p.: 8–9. 19. p.: 13–13. 23. p.: 16–15. 37. p.: 25–24. 42. p.: 30–26. 49. p.: 35–30
Kiállítások: 6, ill. 6 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Tóth Edmond: – Nagyon fontos mérkőzést nyertünk meg, egy percig sem gondoltuk azt, hogy könnyű lesz, főleg, hogy nehéz sorozatban vagyunk. Nagyon szórakoztató meccs volt, szép megoldásokkal, van, hogy a támadásoké a főszerep. Végig uraltuk a találkozót, jól sáfárkodtunk az előnyünkkel.
Csoknyai István: – Nem tudtunk közelebb kerülni a Bányászhoz, nem éreztem azt, hogy pontot tudnánk szerezni. Talán jobb kapusteljesítménnyel és védekezéssel meglepetést okozhattunk volna. Mindkét csapat nagyon sok gólt lőtt, dolgoznunk kell azon, hogy ne kapjunk ennyit.

A FORDULÓ TOVÁBBI MENETRENDJE
2025. október 3.
Ferencvárosi TC–Gyöngyös 42–31
2025. november 21.
18.00: Szigetszentmiklós–NEKA
2025. november 22.
17.00: Csurgó–Veszprém
2025. november 23.
18.00: Budai Farkasok–PLER
18.00: Szeged–Győr

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Tatabánya99302–252+5018
  2. Szeged11812377–300+7717
  3. Veszprém88329–231+9816
  4. FTC10514334–331+311
  5. Győr954273–255+1810
  6. Csurgó10325288–287+18
  7. Budai Farkasok-Rév8242226–246–208
  8. Gyöngyös1046280–307–278
  9. Balatonfüred9315243–263–207
10. Szigetszentmiklós10316272–306–347
11. NEKA10226269–298–296
12. PLER9225253–296–436
13. Komló10217271–306–355
14. Budakalász9216266–305–395

 

 

