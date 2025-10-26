Nemzeti Sportrádió

La Liga: Real Madrid–FC Barcelona

2025.10.26. 16:00
Mbappé (fehérben) az első félidő közepén ismét pontosan célzott, és ezúttal lesen sem volt (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona Real Madrid Barcelona élő közvetítés el Clásico La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 10. fordulójába az éllovas Real Madrid a második helyezett FC Barcelonát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Real Madrid–FC Barcelona 2–1 (2–1) – ÉLŐ
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezeti: Soto Grado
Real Madrid: Courtois – Valverde (Carvajal, 72.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni – Jude Bellingham, Camavinga, Güler (Brahim Díaz, 66.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 72.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Barcelona: Szczesny – Koundé, Cubarsí, E. García (R. Araújo, 74.), Balde – F. de Jong, Pedri – Yamal, Fermín López, Rashford – Ferran Torres (Casadó, 74.). Asszisztensedző: Marcus Sorg
Gólszerző: K. Mbappé (22.), Jude Bellingham (43.), ill. Fermín López (38.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

