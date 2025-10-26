La Liga: Real Madrid–FC Barcelona

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 10. fordulójába az éllovas Real Madrid a második helyezett FC Barcelonát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Real Madrid–FC Barcelona 2–1 (2–1) – ÉLŐ
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezeti: Soto Grado
Real Madrid: Courtois – Valverde (Carvajal, 72.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni – Jude Bellingham, Camavinga, Güler (Brahim Díaz, 66.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 72.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Barcelona: Szczesny – Koundé, Cubarsí, E. García (R. Araújo, 74.), Balde – F. de Jong, Pedri – Yamal, Fermín López, Rashford – Ferran Torres (Casadó, 74.). Asszisztensedző: Marcus Sorg
Gólszerző: K. Mbappé (22.), Jude Bellingham (43.), ill. Fermín López (38.)
