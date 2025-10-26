Női kézi BL: a Brest óriási csatában verte meg az Ikastot, és hibátlan maradt
Az A-csoportban az utolsó két helyezett csapott össze egymással, ugyanis a Dortmund a pont nélkül álló Buducsnosztot fogadta. A mérkőzés elején ugyan a németek vezetettek, de 4–4 után a montenegróiak léptek meg három góllal, amit csak a szünet előtt tudott ledolgozni a BVB. A második játékrészben már a Dortmund vezetett többször és a hajrát is jobban bírva szerezte meg második győzelmét. 30–24
A B-csoportban a számos klasszisát nélkülöző Odense esélyt sem hagyott a Solának, ugyanis a dánok egy 9–1-es rohammal nyitottak, a szünetben pedig 17–7-re vezettek. A második játékrészt ugyan öt góllal megnyerték a norvégok, de ez csak kozmetikázásra volt elég a továbbra is pont nélkül csoportutolsó vendégeknek. 32–27
Meglepetésre hasonlóan egyoldalú játékot hozott az eddig százszázalékos Brest Ikast elleni vendégjátékának első félideje, aztán jöttek a fordulatok. A franciák csak az első bő tíz percben tudtak vezetni, 7–7 után viszont a dánok elkapták a fonalat és a szünetre háromgólos előnyt építettek. Sőt, a fordulás után hattal is elhúztak. A Brest azonban nem adta fel, nyolc perc alatt egyenlített a 22–16-os hátrányból, a hajrában pedig többször vezetett kettővel, ahonnan az Ikastnak nem volt visszaút, így a franciák őrzik hibátlan mérlegüket és vezetik a csoportot. 33–36
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dortmund (német)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 30–24 (13–13)
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|5
|5
|–
|–
|179–128
|+51
|10
|2. Metz
|5
|5
|–
|–
|164–124
|+40
|10
|3. Gloria Bistrita
|5
|3
|–
|2
|143–158
|–15
|6
|4. Esbjerg
|5
|2
|–
|3
|156–152
|+4
|4
|5. Storhamar
|5
|2
|–
|3
|125–122
|+3
|4
|6. Borussia Dortmund
|5
|2
|–
|3
|139–157
|–18
|4
|7. DEBRECEN
|5
|1
|–
|4
|143–154
|–11
|2
|8. Buducsnoszt
|5
|–
|–
|5
|100–154
|–54
|0
B-CSOPORT
Odense (dán)–Sola (norvég) 32–27 (17–7)
Ikast (dán)–Brest Bretagne (francia) 33–36 (17–14)
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Brest
|5
|5
|–
|–
|168–139
|+29
|10
|2. Odense
|5
|3
|1
|1
|163–158
|+5
|7
|3. FTC
|5
|3
|–
|2
|156–145
|+11
|6
|4. Ikast
|5
|3
|–
|2
|147–145
|+2
|6
|5. Podravka
|5
|2
|1
|2
|146–150
|–4
|5
|6. CSM Bucuresti
|5
|2
|–
|3
|150–145
|+5
|4
|7. Ljubljana
|5
|1
|–
|4
|120–146
|–26
|2
|8. Sola
|5
|–
|–
|5
|124–146
|–22
|0