Nemzeti Sportrádió

Női kézi BL: a Brest óriási csatában verte meg az Ikastot, és hibátlan maradt

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.26. 17:38
null
Nagy csatában nyertek Dániában és maradtak hibátlanok Anna Vjahirjeváék (Fotó: AFP)
Címkék
Odense női kézilabda Brest Sola női kézilabda Bajnokok Ligája Ikast női kézilabda BL Buducsnoszt Dortmund
Óriási csatában fordulatos mérkőzésen őrizte meg százszázalékos mérlegét a Brest a női kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjában, miután hatgólos hátrányból felállva 36–33-ra győzött az Ikast vendégeként. A norvég Sola és a montenegrói Buducsnoszt ugyanakkor továbbra is pont nélkül áll, előbbi 32–27-re kapott ki a több meghatározó játékosát nélkülöző Odensétől, utóbbi a Dortmundtól szenvedett 30–24-es vereséget.

Az A-csoportban az utolsó két helyezett csapott össze egymással, ugyanis a Dortmund a pont nélkül álló Buducsnosztot fogadta. A mérkőzés elején ugyan a németek vezetettek, de 4–4 után a montenegróiak léptek meg három góllal, amit csak a szünet előtt tudott ledolgozni a BVB. A második játékrészben már a Dortmund vezetett többször és a hajrát is jobban bírva szerezte meg második győzelmét. 30–24

A B-csoportban a számos klasszisát nélkülöző Odense esélyt sem hagyott a Solának, ugyanis a dánok egy 9–1-es rohammal nyitottak, a szünetben pedig 17–7-re vezettek. A második játékrészt ugyan öt góllal megnyerték a norvégok, de ez csak kozmetikázásra volt elég a továbbra is pont nélkül csoportutolsó vendégeknek. 32–27

Meglepetésre hasonlóan egyoldalú játékot hozott az eddig százszázalékos Brest Ikast elleni vendégjátékának első félideje, aztán jöttek a fordulatok. A franciák csak az első bő tíz percben tudtak vezetni, 7–7 után viszont a dánok elkapták a fonalat és a szünetre háromgólos előnyt építettek. Sőt, a fordulás után hattal is elhúztak. A Brest azonban nem adta fel, nyolc perc alatt egyenlített a 22–16-os hátrányból, a hajrában pedig többször vezetett kettővel, ahonnan az Ikastnak nem volt visszaút, így a franciák őrzik hibátlan mérlegüket és vezetik a csoportot. 33–36

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dortmund (német)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 30–24 (13–13)

    
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. GYŐR55179–128+5110
2. Metz55164–124+4010
3. Gloria Bistrita532143–158–156
4. Esbjerg523156–152+44
5. Storhamar523125–122+34
6. Borussia Dortmund523139–157–184
7. DEBRECEN514143–154–112
8. Buducsnoszt55100–154–540

B-CSOPORT
Odense (dán)–Sola (norvég) 32–27 (17–7)
Ikast (dán)–Brest Bretagne (francia) 33–36 (17–14)

    
A B-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Brest55168–139+2910
2. Odense5311163–158+57
3. FTC532156–145+116
4. Ikast532147–145+26
5. Podravka5212146–150–45
6. CSM Bucuresti523150–145+54
7. Ljubljana514120–146–262
8. Sola55124–146–220

 

 

Odense női kézilabda Brest Sola női kézilabda Bajnokok Ligája Ikast női kézilabda BL Buducsnoszt Dortmund
Legfrissebb hírek

Hakimi duplájával könnyedén nyert a PSG, idegenben kapott ki a Marseille

Francia labdarúgás
19 órája

A ráadásban csikarta ki a győzelmet a Dortmund

Német labdarúgás
22 órája

Norvégiában is hibátlan maradt a Metz a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
22 órája

Magabiztosan győzött a Podravka otthonában a Ferencváros

Kézilabda
Tegnap, 17:30

A címvédő ETO Debrecenbe utazik, Kaproncán javíthat az FTC

Kézilabda
Tegnap, 8:47

Elképesztő összegért kelt el a rákkal küzdő norvég kézilabdázónő meze

Kézilabda
2025.10.24. 17:54

27. NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG

Kézilabda
2025.10.23. 13:57

A Napoli hat gólt kapott Eindhovenben, kiütéssel nyert az Internazionale is

Bajnokok Ligája
2025.10.21. 23:11
Ezek is érdekelhetik