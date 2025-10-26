Női kézi BL: a Brest óriási csatában verte meg az Ikastot, és hibátlan maradt

Az A-csoportban az utolsó két helyezett csapott össze egymással, ugyanis a Dortmund a pont nélkül álló Buducsnosztot fogadta. A mérkőzés elején ugyan a németek vezetettek, de 4–4 után a montenegróiak léptek meg három góllal, amit csak a szünet előtt tudott ledolgozni a BVB. A második játékrészben már a Dortmund vezetett többször és a hajrát is jobban bírva szerezte meg második győzelmét. 30–24

A B-csoportban a számos klasszisát nélkülöző Odense esélyt sem hagyott a Solának, ugyanis a dánok egy 9–1-es rohammal nyitottak, a szünetben pedig 17–7-re vezettek. A második játékrészt ugyan öt góllal megnyerték a norvégok, de ez csak kozmetikázásra volt elég a továbbra is pont nélkül csoportutolsó vendégeknek. 32–27

Meglepetésre hasonlóan egyoldalú játékot hozott az eddig százszázalékos Brest Ikast elleni vendégjátékának első félideje, aztán jöttek a fordulatok. A franciák csak az első bő tíz percben tudtak vezetni, 7–7 után viszont a dánok elkapták a fonalat és a szünetre háromgólos előnyt építettek. Sőt, a fordulás után hattal is elhúztak. A Brest azonban nem adta fel, nyolc perc alatt egyenlített a 22–16-os hátrányból, a hajrában pedig többször vezetett kettővel, ahonnan az Ikastnak nem volt visszaút, így a franciák őrzik hibátlan mérlegüket és vezetik a csoportot. 33–36

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

A-CSOPORT

Dortmund (német)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 30–24 (13–13)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. GYŐR 5 5 – – 179–128 +51 10 2. Metz 5 5 – – 164–124 +40 10 3. Gloria Bistrita 5 3 – 2 143–158 –15 6 4. Esbjerg 5 2 – 3 156–152 +4 4 5. Storhamar 5 2 – 3 125–122 +3 4 6. Borussia Dortmund 5 2 – 3 139–157 –18 4 7. DEBRECEN 5 1 – 4 143–154 –11 2 8. Buducsnoszt 5 – – 5 100–154 –54 0

B-CSOPORT

Odense (dán)–Sola (norvég) 32–27 (17–7)

Ikast (dán)–Brest Bretagne (francia) 33–36 (17–14)