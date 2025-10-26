NB I: Ferencvárosi TC–ZTE FC

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ZTE FC

Budapest, Groupama Aréna, 17.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Eddig 86-szor csaptak össze a legfelső osztályban, a ferencvárosiak dominanciája elsöprő, az örökmérleg ugyanis 48 FTC-győzelmet, 22 döntetlent és 16 zalai sikert mutat. Ez igazán gólgazdag párosítás, hiszen 2004 óta nem játszottak 0–0-t, sőt, négy alkalommal 8 találat esett a meccsükön, a gólátlag 3.4. A gólkülönbség 192–99 a ferencvárosiak javára, így ha a zalaiak most betalálnak, meglesz a jubileumi, 100. góljuk ebben a párharcban.

♦ A legutóbbi 6 egymás elleni NB I-es találkozójukon veretlen maradt az FTC a ZTE ellen, sőt, 5-ször le is győzte, és közben csak idén februárban, Egerszegen ikszelt vele (2–2). A zalaiak 2011-től 21 alkalomból – 4 iksz mellett – mindössze 2-szer tudtak győzni a zöld-fehérek ellen: 2021 októberében az Üllői úton 2–1-re, majd 2023 márciusában Meshack Ubochioma góljával a ZTE Arénában 1–0-ra.

♦ Bajnokikon az FTC 41-szer volt házigazda ebben a párharcban, ezekből 29 hozott hazai sikert, 8-szor ikszeltek, míg a zalaiak mindössze 4 alkalommal tudtak győztesen távozni: 1983-ban (0–2, Kecskeméten!), 1987-ben (1–3), 2001-ben (0–1) és 2021-ben (1–2). A Groupama Arénában legutóbb, tavaly decemberben 1–0-ra nyertek a zöld-fehérek.

♦ Az Európa-liga alapszakaszában három meccsen 7 pontot gyűjtő Ferencváros ősszel a bajnoki mérkőzéseinek csak kevesebb mint a felét – 9-ből 4-et – tudta győzelemmel zárni. Hasonló rajtra legutóbb 2017 őszén, még Thomas Doll edzősége idején volt példa, amikor ugyanennyi találkozó után 4–4–1-es mérleggel szintén 16 pontot gyűjtött, majd az idény végén a Videoton mögött a második helyen végzett.

♦ A legutóbbi 5 bajnoki találkozójából 4-et elbukott és csupán egyet nyert meg a ZTE, a Kazincbarcika elleni 5–0-nak köszönhetően mégis 10. a formatabellán.

♦ Az előző 3 hazai NB I-es meccsén nyeretlen maradt a Fradi (2 iksz, 1 vereség), ez 2025-ben már másodszor fordul elő Robbie Keane kinevezése óta, hiszen az első otthoni bajnoki győzelem is csak negyedikre jött össze az év elején.

♦ Látogatóként még nem tudott nyerni a ZTE: 2 döntetlen után a legutóbbi 2 idegenbeli fellépésén alulmaradt, így 11. a vendégtabellán.