Tizenegyest hibázott és két pontot elhullajtott a BVSC otthonában a Vasas

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–VASAS 0–0

Budapest, Szőnyi út, 868 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Ákos, Topálszki Szabin)

BVSC: Megyeri G. – Sarkadi (Bliznyuk, 90+2.), Benkő-Bíró, Vinícius, Kaczvinszki, Dénes A. (Király Á., 71.) – Tóth K. – Pekár L., Palincsár, Csernik – Bacsa P. (Farkas B., 84.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Sztojka, Hidi M S., Urblík J. – Barkóczi B. (Molnár Cs., 68.), Pethő (Németh B., 78.), Tóth M. (Zimonyi, 78.). Vezetőedző: Erős Gábor

ÖSSZEFOGLALÓ

Az előző bajnoki idényben idén április 21-én, húsvéthétfőn találkozott egymással a két csapat Zuglóban. Az a találkozó minden bizonnyal örökre emlékezetes marad a hazaiaknak, hiszen Kelemen Patrik 95. percben szerzett félpályás találatával a zuglóiak 2–1-es győzelmet arattak az angyalföldiek ellen. Különösen fájó lehetett a Vasas számára az utolsó pillanatban elbukott egy pont, hiszen a piros-kékek éppen egy ponttal maradtak le az élvonalba jutásról.

A mai találkozót a Vasas tabella éléről várta, míg a BVSC a kezdés előtt az utolsó helyen állt. Az első harminc percben csak két Vasas lehetőséget jegyezhettünk fel, de ezek sem jelentettek nagy veszélyt a hazai kapura. A 38. percben tizenegyest harcoltak ki a vendégek. Urblík József 15 méteres lövését bravúrral tolta a kapufára a hazaiak kapusa Megyeri Gábor, a kipattanóra érkező Tóth Milánt azonban elkaszálta az ötösön belül. A sértett végezte el a tizenegyest, de rosszul helyezett lövését kitolta a bal alsó sarok elől Megyeri. A hajrában még két kisebb lehetősége akadt az angyalföldieknek, a hazaiak helyzet nélkül hozták le a játékrészt.

A Vasas fölényével indult a második félidő is, de hiába dolgozták ki helyzetek sokaságát a vendégek, a vezető találatot nem sikerült megszerezniük. A mérkőzés első hazai lehetőségére a 72. percig kellett várni, de Uram Jánosnak sem Király Ákos, sem Bacsa Patrik próbálkozása után nem kellett a labdába érnie. A hajrában hiába szorította kapuja elé a Vasas a BVSC-t, az angyalföldiek nem tudtak betalálni. A Vasas sorozatban negyedik mérkőzésén sem kapott gólt, de ez aligha vigasztalja Erős Gábor együttesét, amely fontos pontokat veszített. 0–0

PERCRŐL PERCRE