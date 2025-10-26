Rg ob: Wiesner Hanna triplázott a mesterfokú bajnokságon

A magyar szövetség tájékoztatása szerint labdával Lovász Luca lett az első, Wiesner pedig harmadikként zárt.

A mesterfokú bajnokságon kizárólag szerenként osztanak érmeket, és a legjobb junior-, illetve felnőttkorosztályú sportolók együtt versenyeznek.

Az olimpikon Pigniczki Fanni borda- és ujjsérülés miatt nem indult.

RITMIKUS GIMNASZTIKA

MESTERFOKÚ BAJNOKSÁG

KARIKA

1. Wiesner Hanna Panna (MTK Budapest)

2. Vukmir Elena (MTK Budapest)

3. Lovász Luca Flóra (MTK Budapest)

LABDA

1. Lovász Luca Flóra (MTK Budapest)

2. Vukmir Elena (MTK Budapest)

3. Wiesner Hanna Panna (MTK Budapest)

BUZOGÁNY

1. Wiesner Hanna Panna (MTK Budapest)

2. Lovász Luca Flóra (MTK Budapest)

3. Hagymási Kira (Hegyvidéki Szabadidősport)

SZALAG

1. Wiesner Hanna Panna (MTK Budapest)

2. Földesi Panni (MTK Budapest)

3. Lovász Luca Flóra (MTK Budapest)