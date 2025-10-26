Nemzeti Sportrádió

Rg ob: Wiesner Hanna triplázott a mesterfokú bajnokságon

2025.10.26. 19:04
Wiesner Hanna négy számból hármat megnyert a mesterfokú bajnokságon (Fotó: Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség)
Wiesner Hanna karikával, buzogánnyal és szalaggal is nyert a ritmikus gimnasztikázók mesterfokú bajnokságán, vasárnap Törökbálinton.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint labdával Lovász Luca lett az első, Wiesner pedig harmadikként zárt.

A mesterfokú bajnokságon kizárólag szerenként osztanak érmeket, és a legjobb junior-, illetve felnőttkorosztályú sportolók együtt versenyeznek.

Az olimpikon Pigniczki Fanni borda- és ujjsérülés miatt nem indult.

RITMIKUS GIMNASZTIKA
MESTERFOKÚ BAJNOKSÁG
KARIKA
1. Wiesner Hanna Panna (MTK Budapest)
2. Vukmir Elena (MTK Budapest)
3. Lovász Luca Flóra (MTK Budapest)
LABDA
1. Lovász Luca Flóra (MTK Budapest)
2. Vukmir Elena (MTK Budapest)
3. Wiesner Hanna Panna (MTK Budapest)
BUZOGÁNY
1. Wiesner Hanna Panna (MTK Budapest)
2. Lovász Luca Flóra (MTK Budapest)
3. Hagymási Kira (Hegyvidéki Szabadidősport)
SZALAG
1. Wiesner Hanna Panna (MTK Budapest)
2. Földesi Panni (MTK Budapest)
3. Lovász Luca Flóra (MTK Budapest)

 

