Sergio Ramos Busquetsről: A futball elvesztette az egyik legzseniálisabb középpályást

Megható X-bejegyzésben búcsúzott a visszavonulását péntek reggel bejelentő Sergio Busquetstől válogatottbeli csapattársa, Real Madrid játékosaként ellenfele, a jelenleg a mexikói első osztályú Moterreyben szereplő Sergio Ramos. Az egykori madridi védő és a volt barcelonai középpályás 2010-ben világ-, 2012-ben Európa-bajnoki címet nyert együtt a spanyol nemzeti csapatban, melynek mezét Ramos 180-szor, Busquets 143-szor öltötte magára.

„Busi, te vagy az iskolapéldája annak, hogyan lehet valaki kivételes, miközben megmarad mindennapi embernek. Leginkább ellenfél, de sokszor csapattárs voltál, aki mindig kiemelkedett többiek közül a stílusával, a kreativitásával, a játéka minőségével, eredeti és szerény természetével.

A futball most elveszti az egyik legzseniálisabb középpályást, akivel valaha volt alkalmam együtt játszani, de mindazoknak a hálájától és elismeréstől kísérve távozol, akikkel valaha együtt dolgoztál, és akik szeretik ezt a sportot.

Köszönöm, hogy ilyen nagyszerű játékos, ilyen nagyszerű csapattárs és ilyen nagyszerű barát voltál” – üzente Ramos.