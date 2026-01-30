Eredményes volt a horvát kézikapitány kifakadása, változtat az EHF az Eb lebonyolításán
Dagur Sigurdsson, a horvát férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a csapata németek elleni elődöntőjét megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy együttesét az európai szövetség (EHF) nem részesíti ugyanolyan bánásmódban, mint a többieket.
„Semmivel nem tudtam foglalkozni, mivel csak 14.30-kor érkeztünk meg [Malmőből], majd kötelező jelleggel ide kellett sietnünk. Nem itt van a szállásunk, 35 percet kellett autóznunk csak azért, hogy ehhez a cirkuszhoz asszisztáljunk, majd ugyanannyit autózhatunk vissza is. Talán 5-6 óra körül visszaérünk a hotelhez” – kezdte monológját Sigurdsson, hozzátéve, hogy nem tudott edzést vezényelni, de még egy csapatszintű megbeszélésre sem volt lehetősége.
„Mindez ismét bizonyítja, hogy az EHF nem törődik a csapatokkal és a játékosokkal. Olyanok, mint egy gyorsétterem – a játékosok le vannak ejtve, a lényeg, hogy ők eladhassák a terméküket. – folytatta tirádáját az izlandi szakvezető. – Pontosítok, az EHF rendezvényszervező cégként funkcionál, leszerződik az előadókkal, hogy legyen egy jó műsor, tart egy szép sajtótájékoztatót, s nem törődik azzal, hogy mi ma reggel négy órát buszoztunk ide Malmőből.”
Sigurdsson a szervezők szemére vetette, hogy mindent összevetve két nappal kevesebbet pihenhettek, mint egyes ellenfeleik, s ez rengeteget nyom a latban, ha valaki 12 nap alatt hét mérkőzést játszik.
„Úgy pakolnak fel minket a buszra, mint a fagyasztott csirkéket” – kifakadt a horvát kéziválogatott szövetségi kapitánya
Mint kiderült, a szakember kifakadása eredménnyel is járt. Az EHF ugyanis pénteken arról számolt be, hogy a kritikák hatására életbe léptet egy változtatást a következő Európa-bajnokságtól kezdve, hogy enyhítsék a játékosok terhelését, valamint a lehető legnagyobb egyensúlyt biztosítsák a csapatoknak a pihenő- és az utazási idő tekintetében.
Az európai szövetség pénteken közölte,
a jövőben a férfi és női kontinenstornákon nem fog előfordulni, hogy egy csapatnak utaznia kell a pihenőnapján. A következő férfi Eb-n nem lesznek egymást követő mérkőzésnapok, és egyeztetések kezdődtek arról, hogy a 2028-as női Európa-bajnokságon, és azt követően minden férfi és női Eb-n újra rendezzenek negyeddöntőt. Amennyiben ezt ismét bevezetik, az nem növeli a csapatok mérkőzésszámát, és a meccsek között mindig legyen legalább egy pihenőnap lesz.
A női Eb-t az idén decemberben Lengyelországban, Romániában, Csehországban, Szlovákiában és Törökországban, míg a férfi Eb-t 2028 januárjában Spanyolországban, Portugáliában és Svájcban rendezik, az EHF közleménye szerint ezeken a rendezvényeken az utazási és pihenőnapok elkülönülnek.