Eredményes volt a horvát kézikapitány kifakadása, változtat az EHF az Eb lebonyolításán

Dagur Sigurdsson, a horvát férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a csapata németek elleni elődöntőjét megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy együttesét az európai szövetség (EHF) nem részesíti ugyanolyan bánásmódban, mint a többieket.

„Semmivel nem tudtam foglalkozni, mivel csak 14.30-kor érkeztünk meg [Malmőből], majd kötelező jelleggel ide kellett sietnünk. Nem itt van a szállásunk, 35 percet kellett autóznunk csak azért, hogy ehhez a cirkuszhoz asszisztáljunk, majd ugyanannyit autózhatunk vissza is. Talán 5-6 óra körül visszaérünk a hotelhez” – kezdte monológját Sigurdsson, hozzátéve, hogy nem tudott edzést vezényelni, de még egy csapatszintű megbeszélésre sem volt lehetősége.

„Mindez ismét bizonyítja, hogy az EHF nem törődik a csapatokkal és a játékosokkal. Olyanok, mint egy gyorsétterem – a játékosok le vannak ejtve, a lényeg, hogy ők eladhassák a terméküket. – folytatta tirádáját az izlandi szakvezető. – Pontosítok, az EHF rendezvényszervező cégként funkcionál, leszerződik az előadókkal, hogy legyen egy jó műsor, tart egy szép sajtótájékoztatót, s nem törődik azzal, hogy mi ma reggel négy órát buszoztunk ide Malmőből.”

Sigurdsson a szervezők szemére vetette, hogy mindent összevetve két nappal kevesebbet pihenhettek, mint egyes ellenfeleik, s ez rengeteget nyom a latban, ha valaki 12 nap alatt hét mérkőzést játszik.