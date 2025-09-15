Nemzeti Sportrádió

„A meccs elejétől kezdve azt tettük, amit kértem” – Flick a Valencia kiütése után

M. B.M. B.
2025.09.15. 08:37
Hansi Flick jogosan örülhet (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, az FC Barcelona 6–0-s vereséget mért a Valenciára a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 4. fordulójában. A mérkőzés után a két csapat vezetőedzője értékelt.

„A meccs elejétől kezdve azt tettük, amit kértem, szóval boldog vagyok. A saját teendőinkre fókuszáltunk és csapatként funkcionáltunk. (...) Nem szeretném csak Fermínt (Fermín López – a szerk.) vagy bárki mást kiemelni, mindenki tette a dolgát – idézi a Mundo Deportivo Hansi Flicket, a Barcelona mesterét, aki arra is kitért, hogy a mérkőzést a tartalékcsapat meccseinek otthont adó Johan Cruyff Stadionban rendezték meg. – Képben vagyunk a helyzettel, de ez nem lehet kifogás. Ha most ez a mi otthonunk, akkor itt játszunk. A mi dolgunk az, hogy meccseket nyerjünk.”

A német szakember Lamine Yamal hiányzásával kapcsolatban elmondta, hogy a Frenkie de Jong és Alejandro Baldé sem lépett pályára, a csapat viszont ettől függetlenül nyerni tudott. Flick a hosszú kényszerpihenő után csereként pályára lépő Marc Bernalról is szót ejtett – véleménye szerint a fiatal középpályás rengeteget dolgozott az elmúlt időszakban, a közönség reakciója pedig önmagáért beszélt. 

„A terv az volt, hogy önmagunkhoz képest jobban védekezzünk, de a Barca lefocizott bennünket. Akkor kaptunk gólt, amikor idegesek voltunk. A második gól tovább mélyítette a sebet, majd a harmadik után mindenki elkészült az erejével. Ezt követően nehéz bármit is elemezni, amikor a csapat demoralizált és mindenkit kísérteni kezdenek a Barca elleni korábbi meccsek emlékei. Én leszek az első, aki kimondja, hogy nem tudtuk felvenni a versenyt a mai ellenféllel. Nem voltunk elég jók ma, nemes egyszerűséggel átgázoltak rajtunk”így a vendégek vezetőedzője, Carlos Corberán, akit elmondása szerint külön zavart, hogy csapata ebben a naptári évben harmadszor szaladt bele a késbe a katalán gigász ellen. Mint ismert, a két csapat januári bajnokiján Barcelonában 7–1-re nyert a Flick-csapat, míg a februári kupameccsen 5–0-ra nyertek Valenciában a „gránátvörös-kékek”.

„A meccstervem nem működött. Az én felelősségem, hogy harmadjára sem találtam meg az ellenszert a Barca játékára. Egyszerűen jobban kell védekeznünk” – fogalmazott a Valencia mestere.

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
FC BARCELONA–VALENCIA 6–0 (1–0) 
Barcelona, Johan Cruyff Stadion, 5862 néző. Vezette: Cuadra
BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, Cubarsí, G. Martín (Torrents, 75.)  – Pedri (Bernal, 81.), M. Casadó, Fermín López – Bardghji (Raphinha, a szünetben), F. Torres (Lewandowski, 68.), Rashford (Dani Olmo, 68.). Vezetőedző: Hansi Flick
VALENCIA: Agirrezabala – Foulquier, Tárrega, M. Diakhaby (T. Correia, 65.), Copete, Gayá – D. López (L. Rioja, 58.), Guerra (Ugrinic, 58.), Santamaria – Duro (F. Beltrán, 77.), Danjuma (Ramazani, 57.). Vezetőedző: Carlos Corberán
Gólszerző: Fermín López (29., 56.), Raphinha (53., 66.), Lewandowski (76., 86.)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid448–2+612
2. Barcelona43113–3+1010
3. Getafe4316–4+29
3. Athletic Bilbao4316–4+29
5. Villarreal42118–3+57
6. Espanyol3215–3+27
7. Alaves42114–3+17
8. Elche4136–4+26
9. Osasuna4223–2+16
10. Betis51316–606
11. Atlético Madrid41215–4+15
12. Sevilla41127–704
13. Rayo Vallecano41124–5–14
14. Celta Vigo5414–6–24
15. Valencia41124–8–44
16. Oviedo4131–7–63
17. Real Sociedad4224–6–22
18. Levante4135–9–41
19. Mallorca3122–6–41
20. Girona4132–11–91

 

 

Valencia Carlos Corberán Barcelona Hansi Flick La Liga
