„A meccs elejétől kezdve azt tettük, amit kértem” – Flick a Valencia kiütése után

„A meccs elejétől kezdve azt tettük, amit kértem, szóval boldog vagyok. A saját teendőinkre fókuszáltunk és csapatként funkcionáltunk. (...) Nem szeretném csak Fermínt (Fermín López – a szerk.) vagy bárki mást kiemelni, mindenki tette a dolgát – idézi a Mundo Deportivo Hansi Flicket, a Barcelona mesterét, aki arra is kitért, hogy a mérkőzést a tartalékcsapat meccseinek otthont adó Johan Cruyff Stadionban rendezték meg. – Képben vagyunk a helyzettel, de ez nem lehet kifogás. Ha most ez a mi otthonunk, akkor itt játszunk. A mi dolgunk az, hogy meccseket nyerjünk.”

A német szakember Lamine Yamal hiányzásával kapcsolatban elmondta, hogy a Frenkie de Jong és Alejandro Baldé sem lépett pályára, a csapat viszont ettől függetlenül nyerni tudott. Flick a hosszú kényszerpihenő után csereként pályára lépő Marc Bernalról is szót ejtett – véleménye szerint a fiatal középpályás rengeteget dolgozott az elmúlt időszakban, a közönség reakciója pedig önmagáért beszélt.

„A terv az volt, hogy önmagunkhoz képest jobban védekezzünk, de a Barca lefocizott bennünket. Akkor kaptunk gólt, amikor idegesek voltunk. A második gól tovább mélyítette a sebet, majd a harmadik után mindenki elkészült az erejével. Ezt követően nehéz bármit is elemezni, amikor a csapat demoralizált és mindenkit kísérteni kezdenek a Barca elleni korábbi meccsek emlékei. Én leszek az első, aki kimondja, hogy nem tudtuk felvenni a versenyt a mai ellenféllel. Nem voltunk elég jók ma, nemes egyszerűséggel átgázoltak rajtunk” – így a vendégek vezetőedzője, Carlos Corberán, akit elmondása szerint külön zavart, hogy csapata ebben a naptári évben harmadszor szaladt bele a késbe a katalán gigász ellen. Mint ismert, a két csapat januári bajnokiján Barcelonában 7–1-re nyert a Flick-csapat, míg a februári kupameccsen 5–0-ra nyertek Valenciában a „gránátvörös-kékek”.

„A meccstervem nem működött. Az én felelősségem, hogy harmadjára sem találtam meg az ellenszert a Barca játékára. Egyszerűen jobban kell védekeznünk” – fogalmazott a Valencia mestere.

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

FC BARCELONA–VALENCIA 6–0 (1–0)

Barcelona, Johan Cruyff Stadion, 5862 néző. Vezette: Cuadra

BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, Cubarsí, G. Martín (Torrents, 75.) – Pedri (Bernal, 81.), M. Casadó, Fermín López – Bardghji (Raphinha, a szünetben), F. Torres (Lewandowski, 68.), Rashford (Dani Olmo, 68.). Vezetőedző: Hansi Flick

VALENCIA: Agirrezabala – Foulquier, Tárrega, M. Diakhaby (T. Correia, 65.), Copete, Gayá – D. López (L. Rioja, 58.), Guerra (Ugrinic, 58.), Santamaria – Duro (F. Beltrán, 77.), Danjuma (Ramazani, 57.). Vezetőedző: Carlos Corberán

Gólszerző: Fermín López (29., 56.), Raphinha (53., 66.), Lewandowski (76., 86.)