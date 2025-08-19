Nemzeti Sportrádió

La Liga: Real Madrid–Osasuna

2025.08.19. 20:50
AFP
Real Madrid Osasuna La Liga
A Real Madrid a spanyol bajnokság 1. fordulójában az Osasunát fogadja – élőben az NSO-n!

 

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
Real Madrid–Osasuna 0–0 (0–0) – élőben az NSO-n!
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. V: Cordero Vega
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Güler – Brahim Díaz, K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
A kispadon: Lunyin (k.), Mestre (k.), Carvajal, Raúl Asencio, Alaba, Fran García, Ceballos, Thiago Pitarch, Mastantuono, Gonzalo García, Rodrygo
Osasuna: Sergio Herrera – Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones – Moncayola, Torró – Rubén García, Aimar Oroz – Budimir. Vezetőedző: Alessio Lisci
A kispadon: Aitor Fernández (k.), Sztamakisz (k.), Chasco, Herrando, Iker Munoz, Osambela, Echegoyen, Kike Barja, Moi Gómez, Víctor Munoz, Raúl García
Gólszerző: 
 

 

Real Madrid Osasuna La Liga
