Korábbi Bundesliga-játékos lett a luxemburgi válogatott új szövetségi kapitánya – hivatalos

2025.08.19. 18:30
Jeff Strasser (Fotó: Getty Images)
Luxemburg Jeff Strasser vb-selejtezők
Jeff Strasser lett a luxemburgi labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya – adta hírül kedden az AFP hírügynökség a Luxemburgi Labdarúgó-szövetség tájékoztatására hivatkozva.

Az 50 éves szakember Luc Holtz helyére lép, aki 15 év után a napokban bontotta fel a szerződését, hogy a német harmadosztályú Waldhof Mannheimhez szerződjön.

Strasser szeptember 4-én debütál a luxemburgi válogatott élén az Észak-Írország elleni vb-selejtező mérkőzésen. A selejtezősorozatban Luxemburg egy csoportban szerepel Németországgal is.

Az új luxemburgi kapitány 98-szor szerepelt a miniállam válogatottjában, és játékosként játszott többek között a Kaiserslautern, a Mönchengladbach, a Strasbourg és a Metz színeiben is.

Legutóbb a luxemburgi bajnokságban szereplő FC Progres Niederkornt edzette.

 

