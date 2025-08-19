Korábbi Bundesliga-játékos lett a luxemburgi válogatott új szövetségi kapitánya – hivatalos

Az 50 éves szakember Luc Holtz helyére lép, aki 15 év után a napokban bontotta fel a szerződését, hogy a német harmadosztályú Waldhof Mannheimhez szerződjön.

Strasser szeptember 4-én debütál a luxemburgi válogatott élén az Észak-Írország elleni vb-selejtező mérkőzésen. A selejtezősorozatban Luxemburg egy csoportban szerepel Németországgal is.

Az új luxemburgi kapitány 98-szor szerepelt a miniállam válogatottjában, és játékosként játszott többek között a Kaiserslautern, a Mönchengladbach, a Strasbourg és a Metz színeiben is.

Legutóbb a luxemburgi bajnokságban szereplő FC Progres Niederkornt edzette.