Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Cristiano Ronaldo csapattársa lesz a Barca védője – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.08.07. 20:08
null
Inigo Martínez (Fotó: Getty Mimages)
Címkék
Inigo Martínez FC Barcelona al-Nasszr átigazolás
Fabrizio Romano szerint ingyen igazolhatja át a Barcelonától a katalánoknál az elmúlt évben remekül teljesítő Inigo Martínezt a Cristiano Ronaldót és Joao Félixet is foglakoztató szaúdi Al-Nasszr.

Kulcsjátékosát veszítheti el az FC Barcelona, Inigo Martínez ugyanis Szaúd-Arábiába távozik – adta hírül az olasz transzferguru, Fabizio Romano. A katalán csapat az elmúlt idényben megnyerte a spanyol bajnokságot, a Király-kupát is, amelyben a 34 éves játékos elévülhetetlen érdemeket szerzett. A baszk védő ugyanakkor az egyik legjobban kereső játékos a gránátvörös-kék csapat keretében, így távozásával a klub komoly összeget takaríthat meg, amelyet az új játékosai benevezésére fordíthat.

Romano értesülése szerint Martínez azonnali hatállyal szerződést bontott a Barcelonával, és a szaúdi Al-Nasszr játékosa lesz, ahol olyan csapattársakhoz csatlakozik, mint Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic vagy éppen Joao Félix.

 

 

Inigo Martínez FC Barcelona al-Nasszr átigazolás
Legfrissebb hírek

A Real Madrid meghosszabbítja a klub-vb gólkirályának a szerződését – csütörtöki transzferhíradó

Minden más foci
4 órája

Visszavágott renitens kapusának a Barca: megfosztották a karszalagtól Ter Stegent

Spanyol labdarúgás
4 órája

Befér Marcus Rashford vagy csere lesz? – így állhat fel az új idényben az FC Barcelona

Minden más foci
8 órája

Svájci válogatott középpályást igazolt a Milan – szerdai transzferhíradó

Minden más foci
22 órája

Férfi kézilabda: „Bombaigazolás!” – válogatott játékossal erősített a Cegléd

Kézilabda
2025.08.05. 11:59

Barcelona: szabotálja kapustársa benevezését Ter Stegen

Spanyol labdarúgás
2025.08.05. 10:06

Az Atalanta ragaszkodik Lookman vételárához; vb-ezüstérmes védőt igazolt a Real Sociedad – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
2025.08.01. 22:30

Újabb brazil támadó Zalaegerszegen – NS-infó

Labdarúgó NB I
2025.08.01. 12:19
Ezek is érdekelhetik