Cristiano Ronaldo csapattársa lesz a Barca védője – sajtóhír

Kulcsjátékosát veszítheti el az FC Barcelona, Inigo Martínez ugyanis Szaúd-Arábiába távozik – adta hírül az olasz transzferguru, Fabizio Romano. A katalán csapat az elmúlt idényben megnyerte a spanyol bajnokságot, a Király-kupát is, amelyben a 34 éves játékos elévülhetetlen érdemeket szerzett. A baszk védő ugyanakkor az egyik legjobban kereső játékos a gránátvörös-kék csapat keretében, így távozásával a klub komoly összeget takaríthat meg, amelyet az új játékosai benevezésére fordíthat.

Romano értesülése szerint Martínez azonnali hatállyal szerződést bontott a Barcelonával, és a szaúdi Al-Nasszr játékosa lesz, ahol olyan csapattársakhoz csatlakozik, mint Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic vagy éppen Joao Félix.